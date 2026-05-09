Полпред пояснил, зачем нужны Парады Победы

Уральский полпред Артем Жога принял участие в торжественном праздновании Дня Победы в Екатеринбурге. Сегодня в центре города состоялся парад, а потом шествие «Бессмертного полка».

«Вместе с ветеранами, тружениками тыла и уральцами сегодня с гордостью наблюдал за Парадом Победы в Екатеринбурге. В строю прошли более 1,5 тысяч военнослужащих, суворовцев, сотрудников Росгвардии, МЧС, ФСИН и МВД. Курсанты, солдаты, сержанты, офицеры и генералы показали безупречную выправку и четкий строевой шаг.

Как сказал Глава государства Владимир Владимирович Путин: «Мы – народ-победитель, это заложено в наших генах». Участники парада – достойные потомки фронтовиков Великой Отечественной войны, которые с честью выполняют свой воинский долг по защите суверенитета нашей Родины. У многих за плечами несколько командировок в зону боевых действий, а на груди – ордена и медали за проявленные мужество и отвагу в зоне специальной военной операции», – отметил полпред.

«В этом году в Параде из-за мер безопасности не была задействована современная военная техника. Зато по площади проехали машины Победы, в том числе легенда – Т-34. В годы Великой Отечественной войны заводы Урала выпустили свыше 25 тысяч этих танков.

Парады Победы – символ единства прошлого, настоящего и будущего нашей страны. Только вместе мы способны противостоять врагу. Цели, поставленные Президентом России, обязательно будут достигнуты. Враг будет разбит, как и 81 год назад!», – добавил Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Васильева

