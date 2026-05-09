В Екатеринбурге прошел Парад Победы

В Екатеринбурге завершился парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом парада к уральцам обратился полпред президента, Герой ДНР Артем Жога: «9 мая для народа России – не просто памятная дата. Это нравственный ориентир, наглядный пример того, что в единстве наша сила. Подвиг советского народа и сегодня дает силы на борьбу за суверенитет нашей Родины. Бойцы СВО – достойные потомки победителей. Они самоотверженно освобождают исторические территории России от идеологии нацизма, восстанавливая мир на нашей земле. Дорогие друзья! Только вместе мы способны противостоять врагу. Наше дело правое. Враг будет разбит, как и 81 год назад».

По брусчатке площади 1905 года прошло более 1600 военнослужащих из разных родов войск Центрального военного округа, подразделения Росгвардии, сотрудники ГУ МЧС Свердловской области, колонна юридического института МВД, парадный расчет ГУФСИН по Свердловской области. Отдельной колонной прошли женщины-военнослужащие. На протяжении всего парада исполнял марши духовой оркестр Екатеринбургского гарнизона.

После прохождения пеших колонн на площадь вышла военная и автомобильная ретро-техника, в том числе – легендарный танк Т-34, признанный одним из самых эффективных в мире, «танк-истребитель «Су-100», легкий танк Т-70, БТР-40, «Катюша», автомобиль ЗИС-5, мотоциклы М-72.

В эти минуты к площади 1905 года подходят участники «Бессмертного полка».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

