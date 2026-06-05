Уральские байкеры доставят в Брест копию знамени дивизии, освобождавшей Белоруссию

Патриотическая акция «Эстафета памяти», приуроченная к 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, стартовала на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. Участники возложили цветы к мемориалу, после чего колонна уральских байкеров отправилась в Брест, чтобы отдать дань памяти защитникам Брестской крепости, сообщили в ДИПе.

Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны МВД и Вооруженных Сил, действующие сотрудники органов внутренних дел, курсанты ведомственных вузов, кадеты полицейских классов.

Уральские байкеры доставят в Белоруссию копию знамени 175-й дивизии войск НКВД, формировавшейся в Свердловске и участвовавшей в освобождении республики, а также венок от жителей Свердловской области. Их возложат у мемориала в героической Брестской крепости.

На обратном пути участники привезут на Урал горсть земли из Брестской крепости, которая затем будет передана в 56 муниципалитетов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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