Проходит финальная репетиция перед парадом

В Екатеринбурге проходит последняя репетиция перед парадом, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как передает корреспондент «Нового Дня», все проходит в штатном режиме, к площади 1905 года стягиваются зрители, но пройти непосредственно к площадке проведения невозможно из-за правил безопасности.

Отметим, что в этом году парад в Екатеринбурге пройдет без техники и без авиации. После него сразу начнется «Бессмертный полк». Салют в честь Победы запланирован на 22:00.

Екатеринбург, Елена Васильева

