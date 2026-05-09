В Верхней Пышме отметили День Победы: рассказываем, как это было

В Верхней Пышме торжественно отметили 81-ю годовщину Великой Победы.

Подготовка к празднованию началась за несколько недель до 9 Мая: городские здания и заводские проходные были украшены георгиевскими лентами и тематическими баннерами, а на центральном проспекте города установлен 52-метровый билборд с фотографиями фронтовиков-металлургов и тружеников тыла.

8 мая работники АО «Уралэлектромедь» традиционно возложили цветы к памятному знаку «Гильза», установленному в честь заводчан, самоотверженно трудившихся на предприятии в годы войны. Цветы также украсили мемориальные доски: мастеру электролитного цеха Василию Данильченко, геройски погибшему на фронте в 1941 году, и «военному» директору Пышминского медеэлектролитного завода Владимиру Хренову. В годы Великой Отечественной на предприятии было сосредоточено основное советское производство по выпуску рафинированной меди, завод выпускал 17 видов продукции, большая часть из которых была освоена в военные годы. Около 80% снарядных гильз и патронов, выпущенных в СССР в годы войны, производилось из верхнепышминской меди.

Торжественные мероприятия в Верхней Пышме 9 Мая начались с акции памяти «Нам этот мир завещано беречь!» в городском сквере воинской славы и возложения цветов к мемориалу погибшим воинам-верхнепышминцам. На фронт ушло более 6 000 горожан, из них 2 329 человек не вернулись с полей сражений. Здесь же родственникам была вручена «судьба солдата» Николая Семеновича Шмелёва, который погиб в ходе Ржевско-Сычёвской наступательной операции.

Вручение «судеб» земляков, без вести пропавших на полях сражений, стало многолетней традицией организаторов праздничных мероприятий. Для этого волонтёры, работая с архивами разных уровней, восстанавливают боевой путь, обстоятельства и место захоронения воинов и торжественно передают собранные материалы близким родственникам.

Еще две «судьбы» были вручены на памятной акции у мемориала «Журавли», воздвигнутого в честь работников Пышминского медеэлектролитного завода, рудника и обогатительной фабрики, не вернувшихся с фронта. В этом году была восстановлена судьба Алексея Яковлевича Аржанникова, погибшего в ходе Курской битвы. «Судьбу» передали внучке фронтовика – начальнику учебного центра АО «Уралэлектромедь» Галине Остарковой. Ее мама Нина Григорьевна Аржанникова посвятила предприятию более 30 лет, а общий трудовой стаж династии – 345 лет. Также была восстановлена «судьба» Александра ЕвлампиевичаКандакова, погибшего в ходе боев под Новороссийском. Ее вручили внуку Александру Кандакову, проработавшему на Уралэлектромеди 11 лет, и правнучке – инженеру-конструктору управления проектных работ предприятия Наталии Илюченко.

Всего в годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 667 металлургов, из них 281 человек погиб в боях за Родину. На памятной акции у мемориала «Журавли» присутствовали делегации из 16 регионов страны: республик Башкортостан, Карачаево-Черкесии, Коми, Приморского края, Иркутской, Кировской, Курганской, Магаданской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской и других областей.

В знак глубокой благодарности и скорби память о героях войны почтили Минутой молчания, возложив затем гирлянды памяти, венки и цветы.

На площади перед Техническим университетом УГМК в честь Дня Победы в юбилейный десятый раз прошла традиционная патриотическая акция – «Вальс Победы». В этом году мероприятие собрало более 500 участников. К студентам университета присоединились учащиеся школ Верхней Пышмы, колледжей и вузов Екатеринбурга, работники промышленных предприятий города. Репетиции Вальса начались еще в феврале. Первые занятия проходили в стенах вузов, где изучались основные движения. Затем, с приходом тёплой погоды, участники стали готовиться на площади перед Техническим университетом, чтобы отточить изученные движения и выстроить номера в целостную картину. Танцевальные номера исполнялись под известные композиции: «Закаты алые», «Случайный вальс», «Белый вальс», «Алёша», «Синий платочек» и другие. Каждый год выбирается новый музыкальный номер студенческого вальса. В этом году акция прошла под песню «Блокадный вальс».

У центрального входа в парк на Успенском проспекте состоялась торжественная церемония открытия архитектурного ансамбля «Верхняя Пышма – Город трудовой доблести». Это почетное звание было присвоено городу Указом Президента Российской Федерации в 2025 году. В том же году в центре Медной столицы Урала открылась главная часть архитектурной композиции – 25-метровая стела. Сегодня горожане увидели завершенный ансамбль. В церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Верхней Пышмы Иван Зернов.

В основании стелы – литые панно, ставшие вечным памятником трудовому подвигу наших земляков. Ее фасады украшают уникальные барельефы, в основе которых – застывшая история, перенесённая с архивных фотографий Пышминского медеэлектролитного завода. На фасадах входной группы парка также изображены Пышминскиймедеэлектролитный завод, его цеха и производственный процесс, награды предприятия. Сегодня же родилась еще одна городская традиция – у подножия стелы заложили две памятные плиты, на которых указаны темы 2025-го и 2026 гг., объявленные Президентом страны: Год защитника Отечества и Год единства народов России. Отныне памятная плита будет закладываться ежегодно.

Кульминацией праздника стало торжественное шествие военной техники времен Великой Отечественной войны из коллекции Верхнепышминского Музейного комплекса. Перед его началом горожан и гостей Медной столицы Урала с Днем Победы поздравили полпред Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Линия фронта Великой Отечественной войны шла не только по полям сражений. Она простиралась на тысячи километров вглубь страны, проходила через заводские цеха, фабрики, больницы, сердца и души миллионов людей. Верхняя Пышма, как и другие города Урала, мобилизовала все ресурсы и стала ключевым центром производства меди для фронта. Станки здесь не останавливались ни на минуту. Ушедших на фронт мужчин на заводах заменили женщины, подростки и старики. Они работали под девизом «Каждый килограмм меди – удар по врагу», – подчеркнул Артём Жога.

«Средний Урал делал для Великой Победы все, что мог! Кроме огромного промышленного комплекса нашего региона, в Свердловской области бесперебойно работали десятки эвакуированных предприятий. Каждый уральский город внес свой вклад в общую Победу, в том числе и Верхняя Пышма. Ведущий медеплавильный завод страны выпускал снарядные гильзы и патроны. Низкий поклон труженикам тыла, детям войны, которые до изнеможения работали на нужды фронта!», – произнес слова благодарности за трудовой подвиг уральцев Денис Паслер.

Шествие открыли знаменные группы, которые пронесли Знамя Победы и Государственный Флаг Российской Федерации в сопровождении сводного военного оркестра Центрального военного округа.

В этом году концепция XV-го юбилейного торжественного шествия – «Быстрее, выше, сильнее», его уникальная особенность – большое количество гражданской техники и участие авиации. Вся техника была разделена на три блока:

В блоке «Быстрее» проехала техника советского автопрома: легковые автомобили ГАЗ-А, ГАЗ-М1, ЗИС-101А, пожарная машина ПМГ-1, грузовые автомобили ГАЗ-63, ЗИС-151.

Блок «Сильнее» посвящен военной мощи Красной Армии. Его представили: мотоциклы М-72, бронеавтомобиль БА-64, артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец» с 45-мм противотанковой пушкой, трактор С-65 «Сталинец», легкий плавающий танк Т-38, тяжелый танк Т-35, легендарная тридцатьчетверка Т-34 (76,85).

Впервые в шествии (блок «Выше») участвовала авиационная техника: на специально оборудованной платформе на центральной городской площади был продемонстрирован фронтовой истребитель И-16 – один из первых в мире серийных истребителей-монопланов с убирающимся в полете шасси. И-16 участвовал в боях в Испании, на Халхин-голе и в Великой Отечественной войне. Эта машина олицетворяет целую эпоху становления советских ВВС.

Завершилось торжественное шествие военной техники времен Великой Отечественной войны праздничным дымовым салютом, после которого по центральному городскому проспекту прошла колонна «Бессмертного полка».

Празднования Дня Победы продолжилось в Манин-парке и парке на Успенском проспекте, где для горожан и гостей Медной столицы Урала были организованы многочисленные мастер-классы, исторические квесты и солдатская каша.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

