Прошло 30 лет со дня попытки принять Конституцию Уральской Республики (ДОКУМЕНТЫ)

Ровно 30 лет назад, 27 октября 1993 года, Свердловский областной совет народных депутатов с подачи главы администрации региона Эдуарда Росселя одобрил проект Конституции Уральской республики. Результатом этого события стал указ президента Ельцина о прекращении полномочий и облсовета, и Росселя.

Работа над монументальным документом продолжалась несколько месяцев и проходила в условиях тяжелого политического кризиса всероссийского масштаба. 21 сентября президент Борис Ельцин подписал знаменитый указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». Этот указ прекращал деятельность Совета народных депутатов России, а также ликвидировал советы народных депутатов в субъектах РФ. Финалом противостояния между президентом и Верховным советом стали трагические события в Москве 3-4 октября 1993 года.

Несмотря на это, Свердловский облсовет продолжал работать. Его председатель Анатолий Гребенкин и Эдуард Россель включили вопрос о принятии Конституции Уральской Республики в повестку пленарного заседания 27 октября 1993 года.

Оно началось с реакции народных избранников на московские события 3-4 октября. Депутат Владимир Шардин прямо на этапе утверждения повестки взял слово и прочел стихотворение собственного сочинения, в котором говорится об октябрьской трагедии:

Опять умылася Россия

Багровой кровью сыновей

Не знаю, кто же из ушедших

До боли был тебе милей?

Затем на заседании была объявлена минута молчания по жертвам столкновений в Москве 3-4 октября.

Вернувшись к обсуждению повестки, некоторые депутаты отметили, что немедленное принятие Конституции Уральской Республики, возможно, несвоевременно. «Когда мы поднимали вопрос об Уральской Республике, во всей стране была другая ситуация и другая Конституция, – выступил депутат Емельянов. – Сейчас проект Конституции РФ переписывается, и понятие «суверенные республики» (которое вызывало особое возмущение Эдуарда Росселя, – прим. ред.) из него исключаются». Депутат подчеркнул, что в проекте федерального документа может быть еще очень много положений, о которых на Урале пока не знают. Соответственно, велик риск, что едва принятая уральская Конституция войдет в противоречие с проектом федеральной. Поэтому, резюмировал Емельянов, принятие Уральской Конституции из повестки заседания 27 октября лучше исключить.

Народному избраннику ответил руководитель депутатской рабочей группы по подготовке Конституции УР, адвокат Петр Мальцев. «Если мы сегодня примем Конституцию, те, кто придёт после нас, смогут внести поправки. Если не примем – Уральская Республика прикажет долго жить». Он доложил облсовету, что просьба о включении Уральской Республики в список субъектов РФ за подписью председателя облсовета Гребенкина уже направлена в созданную Ельциным конституционную комиссию.

Тогда же Мальцев изложил основные принципы проекта Конституции УР, разработанного большим коллективом юристов под руководством профессора Анатолия Гайды. Интересно, что в нем был заложен принцип балансировки ветвей власти. Губернатор наделялся правом вето, но заксобрание могло преодолеть его квалифицированным большинством; председатель правительства назначался губернатором только с согласия заксо; областная дума была вправе возбудить процесс отрешения губернатора от власти в случае нарушения им Конституции Уральской Республики; заксобрание было вправе выразить недоверие региональному правительству в целом.

«Как бы ни сложились обстоятельства, насколько бы ни оправдались предположения и прогнозы скептиков, я уверен в одном: мы шли правильным путём», – завершил свой доклад Петр Мальцев.

В прениях авторов документа поддержали не все. Например, Виктор Якимов (позже – мэр Каменска-Уральского, ныне – вице-спикер заксобрания), заявил: «В сложившейся политической обстановке в стране принятие Конституции Уральской Республики является дестабилизирующим фактором».

Тем не менее, в первом чтении за принятие проекта проголосовал 161 депутат (в зале на момент начала заседания присутствовали 175 из 245). Затем после перерыва началось обсуждение поправок к окончательному чтению. Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий на заседании не выступал, однако заблаговременно прислал в рабочую группу письмо, в котором предлагал предусмотреть закон о столичном округе – Екатеринбурге. Но, если верить стенограмме, на заседании облсовета эта тема вообще не прозвучала.

Автор одной из поправок, депутат Тамара Токарева заявила, что партия, получившая большинство в Уральском заксобрании, должна иметь реальную возможность влиять на персональный состав правительства. «Учитывая опыт Москвы, события сентября и октября, предлагаю не только председателя, но и весь состав правительства согласовывать с заксобранием», – настаивала Токарева, однако ее поправка была руководством рабочей группы отклонена.

Эдуард Россель в своем выступлении отдельно оговорил тему даты выборов губернатора. По его словам, согласно проекту Конституции УР, закон о выборах губернатора должен был приниматься на первом заседании избранного заксобрания, а до этого исполнение его обязанностей возлагается на главу администрации Свердловской области, то есть, собственно, на самого Росселя. Но если депутаты пожелают, тут же добавил Эдуард Эргартович, он согласен, чтобы выборы губернатора прошли одновременно с выборами в заксо – 12 декабря.

Голосование за проект Конституции Уральской Республики во втором и окончательном чтении состоялось в тот же день ближе к вечеру. В 16:43 Анатолий Гребенкин объявил результаты: за – 171 депутат, воздержались – 8, против – 10. После голосования Анатолий Гребенкин провозгласил: «По приглашению последнего председателя последнего облсовета последнего созыва и исполняющего обязанности губернатора все депутаты приглашаются на праздничный ужин!»

Далее события развивались так же стремительно. Текст Конституции Уральской Республики был опубликован 30 октября в «Областной газете». На следующий день она вступила в силу. Указом № 1 Эдуард Россель возложил на себя исполнение обязанностей губернатора республики, а правительства республики – на правительство области (председатель – Валерий Трушников). 8 ноября облсовет назначил на 12 декабря выборы губернатора и двухпалатного заксобрания. А уже 9 ноября 1993 года история Уральской Республики подошла к концу. Был опубликован подписанный президентом России Борисом Ельциным указ № 1874 «О прекращении деятельности Свердловского областного совета народных депутатов». В преамбуле говорилось, что это сделано «в связи с неоднократным нарушением Конституции и законов РФ, выразившимся в провозглашении Свердловской области Уральской Республикой и принятии Конституции Уральской Республики». Указом президента Эдуард Россель был освобожден от должности главы областной администрации.

На референдуме 12 декабря 1993 года граждане России, в том числе и свердловчане, проголосовали за принятие Конституции страны, наделившей субъекты РФ равными правами. В 1994 году был принят Устав Свердловской области, многие положения которого, по словам Росселя, повторили тезисы Конституции Уральской Республики. В 1995 году прошли первые всенародные выборы губернатора Свердловской области, которые выиграл Эдуард Россель. Этот пост он занимал вплоть до ноября 2009 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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