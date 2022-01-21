Ленин на периферии: как относились к вождю мировой революции его современники

21 января 1924 года умер Владимир Ленин. В Москву с соболезнованиями шли сотни писем, в том числи и с территории нынешней Свердловской области. Жители Урала откликнулись и на постановление пленума ЦК РКП(б) «О приёме рабочих от станка в партию», которое еще называют «Ленинский призыв», – в партию набирали рабочих и бедных крестьян. За год численность членов РКП(б) на территории Среднего Урала увеличилась с – 29,5 тысячи до 41,9 тыс. человек. «Новый День» решил узнать, была ли любовь народа к Владимиру Ленину действительно всеобщей.

Пролетариат

В Екатеринбургской губернии пролетариат занимал только второе место по численности – после крестьянства. По переписи 1920 года в Екатеринбургской губернии проживало 1,967 млн человек и только 500 тысяч были рабочими. Из них большинство относились к Ленину хорошо, говорит старший научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Сергей Воробьев.

«Пролетариат – ядро партии, его социальная база. В их отношении коммунистическая партия проводила лояльную политику, поддерживала их. Например, в ходе продразверстки хлеб отправлялся в города, чтобы поддержать рабочих», – сообщил историк «Новому Дню».

Много писем шло в Москву со словами поддержки Ленину после двух покушений в январе и августе 1918 года: «Шлем привет ему, стойкому неустанному борцу за социализм, желаем скорейшего выздоровления. С негодованием осуждаем преступников. Пусть знают наши враги, что мы еще тесней сомкнем свои пролетарские отряды для борьбы с ними, и черному злому делу их будет конец», – говорилось в телеграмме, подписанной рабочими двух цехов Надеждинского завода.

Группа рабочих и служащих одного из Уральских заводов, 1920-е годы. Фото: Госкаталог.рф

«Вперед, крепче налегай на руль, мы поддержим», – писали алапаевские пролетарии 13 октября 1922 года.

Собрание парторганизации башкир в I годовщину смерти Ленина. 1925 г. Фото ГАСО

Неодобрительное отношение тоже было, но выражалось оно не прямо против Ленина, а против советской власти, главой которой он являлся, говорит научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Михаил Вебер. Часть пролетариата поддерживала умеренные социалистические партии: меньшевиков и эсеров, которые в гражданской войне боролись с большевиками.

Из-за несогласия с политикой московской власти и с подстрекательства оппозиции на Среднем Урале возникали волнения в среде рабочих. Летом 1918 года вспыхнули восстания в Невьянске, Полевском, Каслях и Сатке.

Были в рабочей среде и конформисты, которые поддерживали любую власть. В декабре 1918 года рабочие Верх-Исетского завода писали Колчаку: «Мы также верим, что в ваших государственных мероприятиях вы станете на защиту законных справедливых интересов и нужд, а мы, рабочие, готовы нашим трудом всемерно помогать вам восстановить разрушенную и разоренную злоумышленниками и предателями нашу родину».

В 1924 году по случаю смерти Ленина труженики этого же завода сообщали в Москву: «Общее собрание рабочих завода «Красная Кровля» (так назывался Верх-Исетский завод, – прим. ред.) в числе более 1500 человек заявляет, что, с глубокой болью принимая это тяжелое известие, они дают им клятву, что никогда не свернут с того боевого революционного пути, который был им указан товарищем Лениным».

Верх-Исетский завод в Свердловске. Фото: госкаталог.рф

Крестьяне

Крестьяне, как уже говорилось, составляли большинство населения Екатеринбургской губернии. В сельской местности проживало 1,433 миллиона человек. Бедняки, самый многочисленный слой крестьян, лояльно относились к Ленину, говорит кандидат исторических наук Сергей Воробьев.

«В знак признательности и уважения к нашему защитнику от мирового капитала тесно сомкнем свои трудовые ряды вокруг Коммунистической партии и органов Советской власти», – сообщалось в резолюции собрания трудового крестьянства Темно-Осиновского сельского общества (ныне Горноуральский ГО) после смерти Ленина.

Крестьяне с лошадьми, запряженными в нагруженные сани), прибывшие в Екатеринбург в связи с продразверсткой. 1920 г. фото ГАСО

Отношение середняков и кулаков к партии большевиков и ее лидеру Ленину менялось в зависимости от политики, которую проводила власть.

«В период продразверстки, когда в деревню направлялись отряды для изъятия хлеба, был всплеск негативного отношения. Потом политика поменялась, был объявлен НЭП: в отношении крестьян продразверстка была заменена продналогом. Отношение улучшилось. При этом в большинстве зажиточные слои населения все равно относились к советской власти негативно», – сообщил Сергей Воробьев.

Сдача крестьянами продразверстки. 19 декабря 1920 г. Фото ГАСО

Слабо поддерживали коммунистов крестьяне хлеборобного Красноуфимского уезда, где было много кулаков, пишет Е.И. Яркова в материале «Крестьянские волнения в Красноуфимском уезде Екатеринбургской губернии в 1919-1920 гг.»: «Лектор политотдела 3-й Армии Ф. Колоколов сообщал, что 75% населения Красноуфимского уезда относится к советской власти в лучшем случае безразлично».

Историк приводит сообщения, которые шли из уезда: «Население относится к советской власти отрицательно. Все ждет белых» (Алтыновская волость); «Население недовольно хлебной монополией и положением о лесах» (Петропавловская волость); «Население относится к советской власти враждебно: хлеба не дают, портят телеграфные столбы» (Новозлатоустовская волость)».

Упаковка газет экспедиции III Красной Армии. 1919 г. Фото ГАСО

Интеллигенция

Уральская интеллигенция относилась к Ленину критически. «Новый День» писал, на чью сторону встали сливки уральского общества после Октябрьской революции 1917 года. В основном местная элита не поддерживала политику, которую он проводил. Это отражено в записях Льва Кроля, директора центральной электростанции Екатеринбурга, члена Учредительного собрания от Конституционно-демократической партии – «Кадетов».

«Мир России с Германией означал предательство по отношению к союзникам. Необходимо установить во что бы то ни стало, что правительство Ленина далеко еще не Россия. Отмежевать в глазах союзников Россию национальную от ее большевистского правительства», – пишет он в книге «За три года».

Отрицательно относился к идеям Ленина Виктор Аничков, четверть века возглавлявший отделение Волжско-Камского банка в Екатеринбурге.

«Где же найдет пролетариат хозяйственных людей, кто его водители? Большинство революционеров пошли по этой дороге, потерпев неудачи в капиталистическом строе. Не хватало выдержки, не хватало умения выйти в люди. И вот теперь большинство этих неудачников стали правителями страны. Недаром же Ленин заявил, что всякая кухарка может управлять страной. Но не лучше ли ломать шапку перед опытным капиталистом, чем перед безграмотной кухаркой? Сейчас начали образовываться в деревнях комитеты бедноты, на которые Ленин делает большую ставку. Из кого же они состоят? Исключительно из лентяев и пьяниц. Эта власть будет похуже ленинской кухарки. Можно ли при таких правителях ожидать успеха в проведении коммунизма, основанного на уничтожении частной собственности, когда эта шпана будет «грабить награбленное» для собственных целей?» – пишет Аничков в книге «Екатеринбург – Владивосток».

При этом часть уральской интеллигенции поддержала партию большевиков и Ленина, например Павел Бажов – он стал членом РКП(б) во время гражданской войны.

Со словами восхищения лидеру большевиков писал агроном, бывший царский чиновник Александр Богдановский: «Тридцатилетнее занятие в области земельных вопросов позволяет мне полно и беспристрастно судить о Ваших трудах, помогших мне много уразуметь в запутанных на Урале земельных отношениях. Прежде многое в Ваших построениях и выводах казалось мне парадоксальным. Теперь, в современной обстановке, это прежде «парадоксальное», дает ключ к уразумению наблюдаемых фактов, и приходится пожалеть, что не все люди одарены одинаковыми способностями, чтобы вовремя уразуметь то, что человеку с более широким горизонтом и более острым умственным зрением стало ясным и понятным».

В период становления советской власти отношение жителей Екатеринбургской губернии к Ленину было разным: от отрицания до восхищения. Ситуация начала быстро меняться после смерти лидера большевиков. Научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков отмечает, что активно стал формироваться культ личности. В последующие десятилетия сложился полностью положительный образ Ленина, а критическое отношение вымывалось пропагандой. Альтернативное отношение к нему можно было увидеть разве что в протоколах допросов или иммигрантской печати.

«Новый День» выражает благодарность в создании материала старшему научному сотруднику Института истории и археологии УрО РАН, кандидату исторических наук Сергею Воробьеву; старшему научному сотруднику Института истории и археологии УрО РАН, кандидату исторических наук Андрею Сушкову; научному сотруднику Института истории и археологии УрО РАН, кандидату исторических наук Михаилу Веберу; ученому секретарю Института истории и археологии УрО РАН, кандидату исторических наук Николаю Михалеву; научному сотруднику музея истории Екатеринбурга Евгению Бурденкову; сотрудникам Государственного архива Свердловской области.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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