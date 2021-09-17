«Задавят и бросят с камнем в озеро или в бочку да посолят», – писатель Федор Решетников об Урале и уральцах (ФОТО)

17 сентября отмечается 180-летие писателя Федора Михайловича Решетникова, родившегося в Екатеринбурге в 1841 году. Его главный принцип в литературе – «писать правду без прикрас». В произведениях Решетникова – жизнь рабочих, крестьян, быт и политическое устройство Урала. Мы решили посмотреть, как жил Екатеринбург в позапрошлом столетии.

Шарташцы

Во времена Решетникова – 1850-60-е – близ Екатеринбурга был район, куда после захода солнца ходить было опасно, да и днем горожане предпочитали объезжать его стороной. Это – Шарташ. Тогда – горное селение, не входившее в черту города.

«Застроилось оно одной улицей, по берегу озера, на две версты. <…> Сюда переселили с заводом непременных работников и свободных сельских обывателей, за разные разности и за раскол».

«Кроме этого, – пишет Решетников, – все эти жители были злой народ, страшные разбойники. Лет двадцать тому назад по дороге в Березовский завод ночью боязно было ездить. Потому, значит, боязно: поймают какого-нибудь барина или купца, завяжут ему глаза, приведут в дом, разденут догола, зарежут и бросят с камнем в воду. И поминай как звали <…> А с гостями-богачами или полицейскими чинами они так делали: накормят и напоят, что мое почтение, и спать уложат, а из дома не выпустят, – так сонному и петлю на шею: задавят и бросят с камнем в озеро или в бочку да посолят».

Правда, в 1860-е властям удалось решить вопрос декриминализации в поселке: «Наконец начальство строго стало следить за шарташцами <…> Теперь по дороге смирно <…> Все, человек с тысячу, они раскольники, а теперь и городские купцы к ним ездят молиться в домы».

Жили на Шарташе хорошо, в озере было много рыбы, ее возили в город на продажу. Продавали и разные поделки: кадушки да ведра и прочее. Контролировали шарташцы и торговые точки в городе.

Фото: ГБУ СО «Шарташский лесной парк» Фото: ГБУ СО «Шарташский лесной парк» Отдых на Шарташе. Фото: Государственный архив Свердловской области (ГАСО) Дача на Шарташе. Фото: ГАСО

А вот отношение горожан к «разбойникам» с березовской дороги было двоякое: «Между нашими городскими жителями есть много таких, которые не едят шарташскую рыбу, а едят с Верх-Исетского озера <…> Шарташскую рыбу они называют поганой, потому, значит, по-ихнему, что-де там, в озере, и теперь на дне тела тлеют. Ну, а хорошие да небрезгливые люди едят и шарташскую, – еще сами теперь рыбачат. <…> Летом на озере весело, потому на праздник да в праздник или в воскресенье там бывают городские чиновники, купцы и прочие, и барыни разные, перебивают нарасхват лодки, пьют на берегу чай и делают разные разности».

Екатеринбург XIX века Екатеринбург XIX века Екатеринбург XIX века Екатеринбург XIX века. Фото В. Метенкова, ГАСО

Фемидово ведомство

В Екатеринбурге Решетников работал в суде. Изнанку ведомства он описал в произведении «Между людьми»: «Вон из другой комнаты выбежал в шапке и в пальто долговязый служащий; его остановил сидевший на углу: куда?.. «Хапать!» – сказал служащий в сером сюртуке, продолжая писать... Вон привели арестантов, подвели их к какому-то столоначальнику; тот с одного просит за что-то деньги... <…> У дверей в прихожую какой-то служащий с листом гербовой бумаги берет от женщины, бедно одетой, медные деньги».

Решетников объясняет причину повального взяточничества так: «Я представлял себе положение бедных служащих. Многие из них получали от пяти до семи рублей и жили с женами на квартирах; кроме этого, они пили водку в компании, ходили в разные увеселительные заведения... Я думал, что жить на таком жалованье нельзя. Иметь постороннюю работу невозможно при судейских занятиях; и сначала я обвинял служащих в пьянстве и в том, что они не умеют беречь деньги, но потом и сам рассудил, что жить честно на пятирублевом жалованье совершенно невозможно в большом городе и что нужно приобретать какие-нибудь доходы – брать взятки. Но ведь это нечестно... А жить если нечем? Голодом живи?.. А для какого черта?»

Здание окружного суда. Фото В. Метенкова, ГАСО

Касты Екатеринбурга

Писатель выделяет три «общества», которые сложились к 1860-м годам в Екатеринбурге. «Главное и первое общество в этом городе тогда состояло из богатых купцов, торговых людей и золотопромышленников, большей частью единоверцев и различных сектаторов (сектантов, – прим. ред.), которые знались только со своим кругом, делали вечера по-своему и приглашали к себе своих людей, даже прикащиков, и гнушались чиновников, которые «ели пряники», то есть получали от купцов много денежных подарков и заводили своим женам шелковые платья».

Купцы. Фото: ГАСО

«Второе общество состояло из горных инженеров и вообще горных чинов, представителем которых был главный начальник этого горного люда и всех горных заводов. Так как этот город был горный, имел свое горное воинство, главного начальника, свои управления, свою полицию и свои горные порядки, чиновники были люди бывалые и большинство их щеголяло высшим образованием, то они относились к другим чиновникам, не из их круга, с презрением...»

Дом главного начальника уральских горных заводов. Фото В. Метенкова, ГАСО

«…Горная, как самая сильная, производит на остальные партии такое влияние, что тем волей-неволей нужно подчиняться горному элементу. Здесь по крайней мере три четверти населения состоит из горных людей – чиновников, мастеров и рабочих».

Рабочие. Фото В. Метенкова, Музей истории Екатеринбурга Рабочие. Фото: ГАСО

«Остальные чиновники составляли небольшой кружок, оставленный большинством в стороне и презираемый всеми. Они, с своей стороны, презирали горных и жили здесь исключительно для службы, погрязли в службе, никак не хотели развиваться, называя себя единственными деловыми людьми».

Мэр

В XIX веке глава города назывался бургомистром. Выбирался он из купцов. « Они шли на них ради формы и почета и имели большое влияние на податное сословие города. Они редко занимались делами <…> Купец занят весь день коммерческими делами и всякому говорил, что он не знает, зачем это его выбрали еще на должность в магистрат, как будто не знают, что у него и без магистрата много дел. <…> Но посторонние знали, что этот купец лицемерит. Всякий видел, что бургомистр и ратманы загибали голову перед своими товарищами, говорили свысока, жили дружно с теми, от кого зависели выборы и утверждение их в должностях, и очень любили свою форму».

Дача городского головы. Фото В. Метенкова, ГАСО Дача городского головы. Фото В. Метенкова, ГАСО

Женский вопрос

Не забывает писатель и про дам: «…У нас всё еще смотрят на женщину, как на женщину, способную только быть женою мужу; и хотя дали им возможность на приобретение кое-каких знаний для практики, как, например, повивальное искусство, гувернантство, но и тут не дают им возможности к честному существованию, так как все или большая часть получивших дипломы на подобные должности не имеют практики».

Женщины. Фото В. Метенкова Женщины. Фото В. Метенкова ГАСО Гимназистки. Фото Бр. Козловых, частный архив) Женщина с ребенком, частный архив

Круг тем, которые затрагивает Решетников, шире бытописания одного города. Почему одни бедные, другие богатые; почему одни всю жизнь нежатся на перине, а другие из последних сил добывают руду в забое, губя здоровье и умирая во цвете лет, – эти вопросы занимали Решетникова, самого выросшего в бедности, без отца и матери.

Умер Федор Решетников рано, в 29 лет, как пояснили в музее писателя, он жил в нужде и страдал от наследственного заболевания.

В Екатеринбурге с 1991 года работает музей Решетникова. По словам экскурсоводов, дух Федора Михайловича обитает в этом доме. Он наблюдает за хозяйством, а также за городом.

Музей Ф.М. Решетникова в Екатеринбурге Музей Ф.М. Решетникова в Екатеринбурге Музей Ф.М. Решетникова в Екатеринбурге Музей Ф.М. Решетникова в Екатеринбурге Музей Ф.М. Решетникова в Екатеринбурге Федор Решетников. Фото: музей Ф.М. Решетникова

В тексте использованы иллюстрации из книг «Улицы и площади старого Екатеринбурга» Л.И. Зорин, В.М. Слукин; «Фотоальбом. Екатеринбург. История города в фотографии», А.В. Беркович, Ю.А. Сарафанов; «Шарташ – любовь моя и боль моя», Г.Г. Тарасова.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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