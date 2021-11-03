«Уральские черти. Груди у них голые, сами они красные, спят на снегу и не замерзают», – писатель Борис Рябинин об Урале и уральцах (ФОТО)

3 ноября отмечается 110-летие со дня рождения уральского писателя Бориса Рябинина, большую часть жизни прожившего в Свердловске. Участник Великой Отечественной войны, ярый экоактивист, он вплел уральскую природу и местный народ в свои произведения. «Новый День» изучил, что он писал о Среднем Урале и его жителях.

Свердловская область

Родился Борис Рябинин в Кунгуре Пермской губернии. В 19-летнем возрасте приехал в Свердловск. В начале 1930-х работал по своей первоначальной профессии – техником-топографом, после – журналистом, поэтому много ездил по Уралу.

Семья Бориса Рябинина. Фото: госкаталог.рф

Рябинин отмечал своеобразную красоту здешних мест: «Родная, привычно знакомая уральская природа, скуповатая на ласку, не всегда приветливая, на взгляд чужака, в действительности же пестующая особую породу людей, упорных и трудолюбивых, не склонных рассусоливать о чувствах и переживаниях, но всегда верных матери и отеческому крову».

«Сани на зимней деревенской дороге». Фотограф И. Шубин И. 1940-е гг. Фото: госкаталог.рф «Перед грозой лодка с тремя людьми, плывущая по лесосплавной реке». Фотограф И. Шубин. 1930-е гг.

В 1935 он пишет очерк «Золотое дно», где рассказывает о своих путешествиях по Свердловской области: «Лезем выше, растянувшись цепочкой. Павел Петрович (Бажов, – прим. ред.) замыкающим. <…> Сколько здесь воздуха и солнца! 564 метра над уровнем моря. Глубоко в долине белеют домики Полевского. Окрестные холмы с высоты Азова (гора Азов, – прим. ред.) кажутся едва заметными возвышенностями».

Ходил писатель и по Чусовой: «Резкий скрип, лодка неестественно дергается и, накренившись, останавливается поперек реки. Сели на мель! Вода захлестывает борта. Мне, «капитану» судна, приходится показывать пример – лезть в воду первым и стаскивать лодку с мели».

В 60-70-е он стал экоактивистом. В произведении «Помоги родной земле» Рябинин описал плачевную экологическую обстановку на Урале: «Девушка отметила то главное, что ей сразу бросилось в глаза на Дальнем Востоке, от чего она уже успела прочно отвыкнуть за время учебы в Свердловске: снег-то, оказывается, и вправду белый! Белый, как сахар! И – даже в городе!»

У здания Свердловского театра оперы и балета. Фото: госкаталог.рф

Автор уверен, что человек может жить в согласии с природой: «Волчихинское водохранилище вписалось в окружающую местность, и редко кто вспомнит, что его создали человеческие руки. Там – порядок. Никаких диких поселений, развалюх <…> На южном берегу станции Флюс дачное место, в субботу и воскресенье из электричек вываливаются толпы горожан с рюкзаками».

Свердловск

Борис Рябинин активно боролся за улучшение экологической обстановки в столице Урала: «Как-то на том же ВИЗе задумали копать почвенную яму. На полметра ржавчина, листовое железо… Накопилось за столетия, что плавит и прокатывает металл старик ВИЗ. Откуда быть чистой воде?!»

Верх-Исетский завод. Фото: госкаталог.рф

В книге «Помоги родной земле» он рассказывает историю Геннадия Плащевского, профессора Уральского политехнического института имени Кирова, который разработал технологию отчистки отработанной на предприятии воды: «Задача состояла из двух частей: сперва золь (сернокислый раствор) превратить в гель (желеобразный нефильтрующийся осадок), потом – выделить. Очищенную воду – снова в производственный оборот <…> В конце 1957 года на старом Верх-Исетском заводе начали строить первую опытную установку».

Это, вкупе с регулярной чисткой пруда, принесло свои плоды: «Летом 1961 года в Свердловске на плотине пруда и его набережных можно было видеть оживленные группы горожан. Переговариваясь, они подолгу с интересом всматривались в воду. «Говорят, рыба появилась…»

Борис Рябинин в парке в Свердловске. Фото: госкаталог.рф

Молодость Бориса Рябинина пришлась на 30-40-е годы. В повести «В дни великой войны» писатель описал жизнь уральцев: «Ушел на фронт Митя Дмитриев, сын соседки Мани, работавшей уборщицей в штабе Уральского военного округа. Его вызвали ночью, когда Маня была на работе, и ей не удалось даже перед отъездом повидать его <…> Кроме Мити у нее было еще двое ребят подростков, муж умер от туберкулеза, и ей некогда было заниматься своими чувствами: надо было поднимать на ноги младших детей. Ночь она была на работе, день – стирала, готовила».

Рассказывает писатель и про активную помощь тыла фронту в произведении «Земляки»: «Отправляя земляков на фронт, уральцы не скупились на подарки. <…> На походной кухне надпись: «Уральский подарок от коллектива Ирбитского автоприцепного завода». На баяне: «Пусть широко и повсюду льются победные песни уральцев-танкистов. Коллектив Уралмашзавода».

Свердловчане на войне

В той же книге «Земляки» писатель описывает боевой путь Уральского добровольческого танкового корпуса. Он сформировался из рабочих и на деньги рабочих для помощи фронту: «Быть зачисленным в ряды корпуса добивались все – мужчины, женщины, молодежь, люди пожилых возрастов. <…> Так, только по Свердловской области в первые же дни на 3.000 мест было подано 23 тысячи заявления».

Уралмашзавод. Фото: Региональный центр патриотического воспитания

Произведение – полотно, повествующее о судьбах десятков людей. В 1944 году Рябинин находился в составе УДТК как журналист, в основу книги положил рассказы участников боевых действий. Например, история 20-летнего лейтенанта Владимира Зинченко, командира взвода разведки Свердловской бригады: «Есть имена, при воспоминании о которых точно сам становишься лучше, чище душой, ибо люди, носившие эти имена, при жизни были образцом поведения для окружающих. К таким людям принадлежал Зинченко». Лейтенант выходил сухим из десяток стычек, боев, но погиб в бою за Каменец-Подольск.

В книге рассказывается о сражениях под Орлом, об освобождении Украины, форсировании Вислы и Одера. «На одном из участков фронта было найдено письмо убитого немецкого лейтенанта к его матери. Немец писал: «Беда, старуха! На нашем участке появились уральские черти. Груди у них голые, сами они красные, спят на снегу и не замерзают».

УДТК. Фото: госкаталог.рф

Уральцев, по словам автора, подпитывала ненависть к врагу: «Нельзя было забыть то, что представилось глазам танкистов в хуторе Холмецком на Орловщине. Девятьсот расстрелянных лежали на дне оврага – старики, женщины, малые дети. Гитлеровцы убили их перед своим уходом. <…> Девятьсот – только на одном хуторе. А сколько таких хуторов Холмецких видели на своём пути гвардейцы».

Конец войны он описывает в произведении «Охотники за смертью (Записки минера)»: «Мы в Германии. Надо представить чувства советских солдат и офицеров, когда они вступили на территорию той страны, откуда пришли к нам все беды и несчастья. Надо быть с нами, чтобы прочувствовать это. Добить фашистского зверя в его берлоге. Мы в Германии, этим сказано все».

Умер писатель в 1990 году в Свердловске. В честь Бориса Рябинина названа улица в Академическом районе Екатеринбурга.

Сегодня в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» откроется выставка «Мои друзья. К 110-летию со дня рождения Бориса Рябинина». Посетить ее можно с 4 ноября по 5 декабря.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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