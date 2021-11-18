Частокол на месте «белого дома» и завод в Историческом сквере: за 298 лет Екатеринбург вырос в 600 раз (ФОТО)

Сегодня Екатеринбург отмечает исторический день рождения. 18 ноября 1723 года, 298 лет назад, состоялся первый пробный пуск водяных молотов Екатеринбургского железоделательного завода. «Новый День» узнал, насколько выросла столица Урала за неполных три сотни лет.

1723

В год основания площадь будущего мегаполиса, а тогда – небольшой крепости была около 0,82 км². Границы крепости проходили примерно по нынешним улицам Первомайская, Валека-Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта. По периметру находились оборонительные сооружения: ров, вал и частокол. Один из угловых бастионов крепости располагался там, где сейчас стоит здание областного правительства. В центре, на месте нынешнего Исторического сквера, располагался завод.

1856

За 123 года Екатеринбург увеличился в 17 раз. Его площадь составила около 14 км². На севере он дорос до точки, где теперь стоит железнодорожный вокзал. Строились усадьбы, жилые дома, казенные здания, церкви.

Вширь город раздвинул границы до нынешней Восточной (в то время улица называлась Бульварной), с одной стороны, и до Московской с другой. На юге он дошел до места, где сейчас идет улица Фурманова, перетекающая в Ткачей. Там, где сейчас находится спорткомплекс «Юность», была Дровяная площадь, а вместо парка Павлика Морозова была Сенная площадь – там шла торговля сеном.

Покровский проспект

1900

К началу XX века площадь города увеличилась с 14 до 16 км². Екатеринбург прирос только на юге: граница перешагнула через место, где сейчас стоит южный автовокзал.

Екатеринбург ХIХ века. Фото В. Метенкова, ГАСО

Гуляние на городском пруду. Фото В. Метенкова, ГАСО

Екатеринбург ХIХ века, Московская улица. Фото В. Метенкова, ГАСО

1995

За 95 лет XX века Екатеринбург-Свердловск вырос в 30 раз. Строятся Уралмаш, Эльмаш, Юго-Западный, Кольцово, Ботаника – появилось привычное для горожан деление на районы. Площадь города увеличилась до 460 км².

2021

В 2021 году город занимает 468 км². Строятся микрорайоны Широкая Речка и Солнечный, Академический.

За 298 лет сам Екатеринбург вырос в 570 раз. Однако муниципальное образование «город Екатеринбург» включает в себя также близлежащие населенные пункты, с их учетом его площадь составляет 495 км², то есть Екатеринбург вырос в 600 раз.

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Научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков говорит, что у Екатеринбурга до XXI века было три периода особенно быстрого роста: «В абсолютных цифрах в советское время он рос очень быстрыми темпами. Было три импульса. Первый – индустриализация в 30-е годы, когда у нас возводятся два городка – Уралмаш и Эльмаш. И население значительно выросло в это время».

Второй импульс – эвакуация во время Великой Отечественной войны. Людям начали строить жилье, поэтому в 1945-1950-х Свердловск активно строится. Третий импульс – во времена Хрущева: «У нас возникает массовое жилищное строительство. Возводятся мощные микрорайоны города, Юго-Западный – один из первых».

Причина такого роста в том, в 1923 году Свердловск стал столицей Уральской области. В нее входили современные Челябинская область, Пермский край, часть Башкирии, часть Тюменской области. «Это был такой макрорегион, и Свердловск стал столицей. На него была сделана ставка в ходе индустриализации. Были построены несколько машиностроительных предприятий. После войны он сохранял значимость как научный, культурный центр», – говорит историк.

В тексте использованы карты из книги «Очерки истории Свердловска» Е.Я. Багреева, М.А. Горловского, А.В. Зимина, Б.Л. Крупаткина, Я.С. Юферева, справочника «Улицы Екатеринбурга», карты «План Екатеринбурга 1900», «Карта Екатеринбурга и выгона 1856» с сайта 1723.ru

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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