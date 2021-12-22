«Новый День» победил в городском конкурсе СМИ (ФОТО)

Стена почета в екатеринбургской редакции «Нового Дня» сегодня пополнилась новыми дипломами – корреспонденты агентства стали лауреатами конкурса «Любимый город», который ежегодно проводит администрация Екатеринбурга.

Так, Екатерина Норсеева заняла первое место в номинации «Екатеринбург международный» за материал о подготовке города к проведению Универсиады в 2023 году, Никита Кондрашин также занял первое место в номинации «Екатеринбургу 300» за материал о том, как вырос город за 298 лет, также был отмечен фотограф Семен Саливанчук за фоторепортаж с открытия «Эрмитаж Урала».

Екатеринбург, Елена Сычева

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