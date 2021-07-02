«Эрмитаж Урал» готов к открытию: смотрим Ван Гога, Дега, Сезанна и учимся понимать искусство (ФОТО)

С завтрашнего дня в Екатеринбурге официально заработает центр «Эрмитаж Урал», открытия которого ждали несколько лет. Помимо постоянных экспозиций, здесь будет регулярно обновляемая выставка шедевров, их будут привозить из Государственного Эрмитажа. На первой – «От романтизма к импрессионизму» – выставлены Ван Гог, Гоген, Сезанн, Ренуар и другие величайшие художники. Мы прошли по экспозиции вместе с экскурсоводом из Эрмитажа, которая рассказала, как правильно «читать» выставку.

Первый этаж – выставки из Эрмитажа

Итак, на первом этаже центра «Эрмитаж Урал» – сразу налево от входа – до конца октября будет работать выставка «От романтизма к импрессионизму», на которой представлены 80 произведений искусства XIX века из собрания Эрмитажа. Экспозиция логически выстроена так, что посетитель проходит от начала столетия с его классическими традициями, через романтизм и салонные произведения, – к апогею эпохи – импрессионизму.

«С первых до последних лет XIX столетие – это век большого перелома в искусстве и жизни. Век, в который европейцы входили со свечами и на лошадиной тяге, а вышли с электричеством, паровозом, кинематографом. И искусство не могло не заметить этого. Наш путь пройдет от времени Великой Французской революции, когда навсегда в прошлое уходит старая Франция, через эпоху войн и Наполеона, рухнувшей империи, – к новому времени, – рассказала сегодня на экскурсии для СМИ научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, куратор выставки Наталья Демина. – Поколение, не успевшее родиться до триумфов и войн, стало искать для себя новые темы, новые сюжеты для произведений. Художники, оглядываясь вокруг себя, видели прозаичную жизнь. Жизнь пошлую, неинтересную. Поэтому в тот период многие искали сюжет в уединенных монастырях (как на одной из картин Гране на выставке), либо отправляются в путешествия на Восток и там открывают для себя яркий свет, солнце, голубое небо. И в традиционно темной живописи того периода прорывается солнечный свет («Улица в Каире» Марилья, «У мечети» Декан)».

В то же время в искусстве сохраняется много признаков романтизма: много картин о смерти, трагизме, несчастной любви. Но к середине века такое искусство начинает становиться «ходульным» (лишенным естественности). Тогда многие художники обратились к природе, пейзажам, анималистичным темам («Овцы на пастбище» Жака). Еще одним способом найти язык, который бы откликался современности, было обращение к реализму – этим пользовался Гюстав Курбе, который без прикрас изображал вполне реальных обнаженных женщин («Возлежащая женщина»).

Сохранялась в искусстве и некая салонность. В XIX веке такие художники высоко ценились, их работы (детализированно проработанные, точные на 100% изображения, повседневные сюжеты) выставлялись регулярно и стоили дорого. На выставке в «Эрмитаж Урал» постарались одну из частей экспозиции выполнить именно в стиле салона: развеску картин уплотнили – именно так висели картины на салонах в Париже. Здесь, например, представлены работы Биара – художника, который был знаменит в ту пору, но затем свергнут импрессионистами, которые и вошли в историю как истинные художники Франции XIX столетия. Хотя сегодня салонное искусство реабилитируется, такие работы начинают выставлять в мировых музеях.

И, наконец, к финалу выставки мы подходим к импрессионистам. Разница между соседними картинами – в духе реализма и импрессионизма – всего год, но разница в видении мира художником – колоссальная.

«Импрессионизм – новое бунтарное искусство, которое изменило наше представление об искусстве в целом. Оно уже говорит не столько о сюжете, который становится неважен, оно говорит о впечатлении художника. Импрессионист обнаруживает поэзию момента и использует яркие краски, не доверяя глазу. Например, на картине Моне «Женщина, сидящая в саду» трава пишется зеленым и голубым, дерево – лиловым. Импрессионизм приносит свежий воздух, современность. Это искусство, которое стремится ответить на увеличившуюся скорость жизни», – рассказала на экскурсии Наталья Демина.

На первой выставке «Эрмитаж Урал» вы увидите «Танцовщицу» Дега – незаконченный эскиз, который сам художник не планировал выставлять. Но зато на нем видно полет мысли: как Дега сначала придумал одно движение, затем закрасил его и выбрал другое. Затем идем к Ренуару, который представлен тремя своими коронными жанрами: фигурная композиция, натюрморт и пейзаж – и почти ощущаем запах роз в вазе или морской бриз с «Отлива в Ипоре».

Потом видим Париж на картине Камиля Писсарро, словно окутанной дымкой. У каждого их этих художников – свои неповторимые приемы, манеры писать, передавать цвета.

Но, конечно, многие пойдут на выставку ради последних работ в экспозиции. Это работы трех самых известных импрессионистов или пост-импресисонистов, как их условно называют, – Ван Гога, Гогена и Сезанна. В Екатеринбург привезли по одной картине первых двух и две – Сезанна. Реставраторы Государственного Эрмитажа до последнего не хотели выпускать картины, опасаясь, что во время четырехдневной тряски по дорогам России шедеврам нанесут непоправимый вред. И вряд ли Эрмитаж пойдет на такой риск еще раз.

«У этих троих великих постимпресисонистов уже не стоит задача изобразить трехмерное пространство жизни на двухмерном холсте. Картина обладает своим языком, она не обязана быть слепком с реальности. Гоген работает цветом, передает экзотичность Таити, где даже тень становится красной.

Картина Ван Гога отражает его индивидуальную манеру. Скорее всего, он гулял с небольшим холстом и писал этот пейзаж с натуры. И сюжет вроде прозаичный – пашня среди горных холмов, женщина тянет воду из колодца. Но для каждого элемента Ван Гог находит свой темп движения кисти. Иначе пишет кипарисы, оливы. Все это полно энергии внутренней силы самого Ван Гога», – рассказала Наталья Демина.

Завершают выставку две работы Сезанна – «вершины европейского искусства», как говорят музейщики. Это натюрморт «Яблоки, персики, груши и виноград», по которому понятно – откуда взялось выражение «яблоки Сезанна». И пейзаж – «Гора св. Виктории, утро» – самый любимый вид художника.

«Я советую всем прийти на выставку и посмотреть на нее глазами собирателя, коллекционера. А что бы взяли себе в коллекцию? Обычно это заставляет взглянуть на вещи под другим углом. И, конечно, лучше приходить не один раз», – посоветовала куратор выставки.

Второй этаж – постоянная экспозиция Западноевропейского искусства

На втором этаже «Эрмитаж Урала» будет постоянно находиться экспозиция «Искусство античного мира» и «Западноевропейское искусство XV – начала XX веков». Экспонаты перевезли сюда из залов и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств, поэтому, возможно, какие-то картины или скульптуры вы уже видели раньше. Но выставку значительно расширили, добавили экспонаты после реставрации, поэтому стоит взять аудиогид (он, кстати, бесплатный) и побродить по залам.

Директор ЕМИИ Никита Корытин рассказал сегодня, что историческую часть здания при ремонте не трогали – именно там находится экспозиция. А вот рядом пристроили современные пространства. Их выполнили в городском индастриал-стиле. И сюда можно прийти не только чтобы прикоснуться к искусству. После посещения выставки можно просто взять чашку кофе и посидеть с видом на улицу Вайнера. Общественные пространства занимать никакими арт-объектами не планируют – они останутся свободными для горожан.

Третий этаж – мемориальная экспозиция «В глубоком тылу»

И, наконец, на третьем этаже «Эрмитаж Урала» разместили постоянную выставку «В глубоком тылу», которая рассчитана на индивидуальное посещение. Это – экспозиция, посвященная подвигу музейных работников в годы Великой Отечественной войны. Именно благодаря им миллион экспонатов из сокровищниц Государственного Эрмитажа были вывезены в Свердловск и спасены от разграбления и уничтожения во время бомбежек.

«Здесь – фактически алтарь этого пространства. Для тех, кто связан с Эрмитажем, это – сакральная тема. Ленинградцы ценят эту историю и знают о ней больше, чем мы. А я хочу, чтобы каждый школьник, каждый житель Екатеринбурга тоже знал эту историю спасения эрмитажных сокровищ. Поэтому мы решили материализовать ее в стенах нового музея», – рассказал Никита Корытин.

В двух кабинетах, где в годы войны действительно работали эвакуированные сотрудники Эрмитажа, разместили два выставочных пространства. Первое имитирует вагон, в котором перевозились картины. Здесь навалены ящики, в некоторых можно разглядеть полотна великих художников (не подлинники), например, «Возвращение блудного сына». Картина «выглядывает» из проломленного ящика, завернутая в какую-то тряпицу.

«Так мы рассказываем, что такое упаковка, как из простейших материалов обеспечили сохранность более чем миллиона предметов», – рассказал Никита Корытин.

Во втором пространстве – непосредственно рабочий кабинет эрмитажных сотрудников в годы войны. Рисунки, вся переписка, документы, – все это систематизировано и разложено в картотеку. Об истории подвига 32 человек рассказывают фотографии, записи, а также периодически включающееся здесь радио.

«Эрмитаж Урал» начнет работать с 3 июля и будет принимать посетителей ежедневно, кроме понедельников. Входной билет – от 100 до 300 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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