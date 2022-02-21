В Екатеринбурге впервые покажут портреты из коллекции Эрмитажа: некоторые пришлось долго реставрировать после войны (ФОТО)

В ближайшую субботу, 26 февраля, в центре «Эрмитаж-Урал» откроется вторая выставка, картины для которой предоставил Государственный Эрмитаж. Экспозиция «Русский портрет XIX – начала ХХ века» включает 57 полотен известных художников: Карла Брюллова, Василия Перова, Ивана Крамского, Валентина Серова и других. В том числе, можно будет посмотреть на портреты членов императорской семьи, изображения представителей русской артистократии.

Напомним, первой выставкой, проведенной совместно с Государственным Эрмитажем, стала экспозиция «От романтизма к импрессионизму». Она была приурочена к открытию «Эрмитаж-Урала». В Екатеринбург тогда привозили картины Ван Гога, Гогена, Сезанна, Ренуара и других художников.

Вторая совместная с Эрмитажем выставка проработает в Екатеринбурге с 26 февраля по 17 июля. Экспозиция «Русский портрет XIX – начала XX века» включает в себя 57 полотен почти трех десятков русских живописцев, среди которых Владимир Боровиковский, Орест Кипренский, Василий Тропинин, Карл Брюллов, Василий Перов, Сергей Зарянко, Иван Крамской, Николай Ге, Иван Макаров, Константин Маковский, Валентин Серов, Леонид Пастернак, Николай Богданов-Бельский, Борис Кустодиев.

Некоторые картины в Екатеринбурге будут выставлены впервые. Например, «Портрет купца Т. С. Морозова» Валентина Серова. Другие экспонируются впервые после серьезной и длительной реставрации («Портрет Н. А. Охотникова» Карла Брюллова). Потому что в годы Великой Отечественной войны эти экспонаты не успели эвакуировать, и реставраторам потребовалось много лет, чтобы вернуть полотна к жизни.

«Зрители получат возможность проследить эволюцию русской портретной живописи на протяжении целого столетия: от продолжателей традиций романтизма начала XIX века к приверженцам реалистического метода, игравшего с середины века ключевую роль в искусстве, и до экспериментаторских поисков представителей новейших художественных тенденций рубежа XIX-XX веков», – рассказали в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Кроме дворянских, купеческих, военных портретов, на выставке будут и портреты членов императорской династии. Например, «Портрет императрицы Марии Фёдоровны в русском платье», написанный в 1881 году Иваном Крамским. Специально в Екатеринбург привезли картину Бориса Кустодиева «Высочайший парад Лейб-гвардии Финляндского полка».

Борис Кустодиев

На ней изображена не только документальная сцена из жизни Императорской гвардии, но и написанный с натуры групповой портрет членов царской семьи, где изображены Николай II и цесаревич Алексей.

Отдельно стоит обратить внимание на полотна, изображающие светских красавиц: два портрета графини С.А. Шуваловой Карла Брюллова, «Портрет княгини З.Н. Юсуповой» Валентина Серова, «Портрет княгини М. Г. Раевской» Ивана Макарова. Также можно будет рассмотреть в деталях портреты русских офицеров, церковных иерархов, именитых купцов. В отдельную тематическую линию выделят образцы детского портрета.

Карл Брюллов

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»