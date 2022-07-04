В Екатеринбург привезут работы Веласкеса, Мурильо и Гойи

В уральский «Эрмитаж» привезут работы выдающихся испанских художников XVI-ХХ веков. Осенью зрители смогут увидеть картины Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо, а также гравюры Франсиско Гойи.

Как сообщили в пресс-службе музея, выставка будет называться «Испанское искусство XIV – начала XX века». Основной ее раздел будет посвящен истории изобразительного искусства. Наряду с картинами именитых художников уральцы увидят произведения их менее известных современников. А графическое искусство будет представлено гравюрами великого испанского художника XVIII века Франсиско Гойи из серий «Капричос», «Бедствия войны», «Тавромахия», «Глупости (Пословицы)». В экспозицию также будут включены наиболее характерные произведения декоративно-прикладного искусства: оружие, ювелирные изделия, стеклянные и керамические работы.

«До этого, в августе, откроется выставка, которая представит коллекцию русского авангарда Екатеринбургского музея изобразительных искусств, недавно вернувшуюся с выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции» из Сеула. Кроме того, в этом году музей планирует открыть самый большой выставочный зал в городе (по адресу ул. Малышева,36), который станет дополнением центра «Эрмитаж-Урал», ведь попасть в эти залы можно будет через его постоянную экспозицию, располагающуюся на втором этаже. Пространство так называемого большого выставочного зала будет посвящено крупным выставочным проектам, в частности в сфере современного искусства», – сообщили в «Эрмитаж-Урале».

Музей, кстати, отмечает год с даты своего открытия – 3 июля 2021 года он принял первых гостей. За это время центр посетили более 105 тысяч человек, прошло 5 выставочных проектов, было проведено около 1000 экскурсий и прочитано 70 лекций, организовано 110 детских и семейных программ, 20 музыкальных и театральных постановок.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»