Спецоперация по спасению картин стоимостью в сотни миллионов евро завершилась успешно (ФОТО)

Сегодня, 20 мая, в реставрационно-хранительском корпусе Екатеринбургского музея изобразительных искусств состоялась распаковка картин из коллекции русского авангарда, которая вернулась с выставки в Южной Корее, преодолев все логистические сложности.



В присутствии журналистов сотрудники музея распаковали четыре картины: «Серый овал» Василия Кандинского (1917); «Супрематизм» Казимира Малевича (1915); «Еврейскую Венеру» Михаила Ларионова (1912); «Натюрморт с мужской сорочкой» Ивана Малютина (1918). После чего засвидетельствовали, что повреждений на полотнах нет.

Директор музея Никита Корытин рассказал, что проблемы возникли в связи с тем, что в апреле прекратилось прямое авиасообщение «Москва – Сеул», а кроме того, компаний, которые занимаются упаковкой, транспортировкой и страхованием произведений искусства, очень мало, не только в России, но и во всем мире: «Некоторые наши ящики – размером 2 х 2,5 метра, наша выставка занимает половину транспортного самолета, с точки зрения логистики – это была большая спецоперация. Решения менялись каждый день. Буквально до последних дней не было окончательного решения. В итоге был авиарейс из Сеула в Турцию, из Стамбула – в Москву, а уже из Москвы картины разлетелись по музеям».

Называть стоимость коллекции Никита Корытин не стал, но отметил, что она застрахована на «совершенно астрономические суммы – десятки и сотни миллионов евро».

В обозримом будущем на гастроли за рубеж коллекция русского авангарда больше не поедет, а вот жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть ее в августе.

Как уже сообщал «Новый День», Екатеринбургский музей ИЗО был организатором выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции», проходившей с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года в Культурном центре (Sejong Center) в Сеуле. Основу экспозиции составили 63 произведения живописи из собственной коллекции музея, а также работы из собраний Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и Приморской картинной галереи. После завершения выставки сотрудники Sejong Center сообщили, что не могут отправить картины обратно из-за отсутствия подходящих авиарейсов. Корейские авиакомпании приостановили полеты в Россию на фоне военной спецоперации на Украине. Произведения искусства удалось вернуть после подключения российского посольства в Южной Корее и Министерства культуры РФ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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