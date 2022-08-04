В Екатеринбурге открылась выставка редких картин Малевича, Кандинского и других мастеров авангарда

Сегодня, 4 августа, в центре «Эрмитаж-Урал» открылась временная выставка «Великий переход», на которой будут представлены картины Василия Кандинского, Казимира Малевича и других мастеров русского авангарда.

Как сообщили в пресс-службе ЕМИИ, в экспозицию вошли 63 произведения более 50 художников, чьи работы попали в Екатеринбургский музей в 1920-м году из Государственного музейного фонда. Отдельно нужно выделить картины, которые никогда не выставлялись и незнакомы не только публике, но и специалистам – они будут представлены на выставке впервые после реставрации.

Гордостью коллекции являются шедевр Василия Кандинского «Импровизация №217. Серый овал» и «Супрематизм» Казимира Малевича, датируемый 1915 годом. Супрематизм будет представлен работами Ольги Розановой, Ивана Клюна, Любови Поповой, Сергея Сенькина. Принадлежащую музею «Беспредметную композицию» Александра Родченко, созданную в 1919 году, можно назвать одной из самых масштабных и значимых работ художника конца 1910-х годов.

«Выставка «Великий переход» наглядно и убедительно продемонстрирует яркую картину художественной жизни 1910-х – 1920-х годов, прослеживая развитие и своеобразный переход русского авангарда от неопримитивизма и кубофутуризма к абстракции и конструктивизму, оказавших кардинальное влияние на художественную культуру XX века», – резюмируют в музее. Экспозиция продлится с 4 августа до 2 октября.

Как уже сообщал «Новый День», весной этого года картины из уральской коллекции русского авангарда надолго задержались в Сеуле после выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции», проходившей с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года. После завершения выставки сотрудники выставочного центра сообщили, что не могут отправить картины обратно из-за отсутствия подходящих авиарейсов. Корейские авиакомпании приостановили полеты в Россию на фоне военной спецоперации на Украине. Произведения искусства удалось вернуть после подключения российского посольства в Южной Корее и Министерства культуры РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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