Картины авангардистов из коллекции Екатеринбургского музея ИЗО вернулись в Россию (ФОТО)

Екатеринбургский музей изобразительных искусств на следующей неделе ждет возвращения картин авангардистов, которые из-за логистических проблем застряли на выставке в Южной Корее. В их числе такие работы, как «Супрематизм» Казимира Малевича, «Серый овал» Василия Кандинского и другие.

Екатеринбургский музей ИЗО был организатором выставки «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции», проходившей с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года в Культурном центре (Sejong Center) в Сеуле. Основу экспозиции составили 63 произведения живописи из собственной коллекции музея, а также работы из собраний Нижегородского художественного музея, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и Приморской картинной галереи.

После завершения выставки сотрудники Sejong Center сообщили, что не могут отправить картины обратно из-за отсутствия подходящих авиарейсов. Корейские авиакомпании приостановили полеты в Россию на фоне военной спецоперации на Украине. Произведения искусства удалось вернуть после подключения российского посольства в Южной Корее и Министерства культуры РФ.

«На сегодняшний момент экспонаты прибыли в Москву и после прохождения таможни будут отправлены в региональные музеи. Когда картины вернутся в Екатеринбург, их ждет плановая реставрация. К 300-летию города в 2023 году наш музей рассчитывает создать постоянную экспозицию, посвященную русскому художественному авангарду 1910-х – 1920-х годов. На следующей неделе мы планируем пригласить представителей СМИ на распаковку ящиков и дадим официальный комментарий», – рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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