Кто круче – Ван Гог или Гоген? – екатеринбуржцы ответили, ради кого идут в «Эрмитаж Урал» (ВИДЕО)

За первые дни работы открытый в Екатеринбурге филиал Государственного Эрмитажа посетили уже несколько тысяч человек. Даже в будний день, в рабочее время здесь – ажиотаж. Некоторые пришли благодаря хорошей рекламе – просто увидеть шедевры Эрмитажа. Но большинство посетителей оказались подготовленными и шли на конкретных художников. Безусловным лидером нашего опроса стал Ван Гог. В Екатеринбурге впервые представлен его «Пейзаж с домом и пахарем». Почему екатеринбуржцы считают, что Ван Гог круче Гогена – смотрите в нашем видео.

Посетители Эрмитажа назвали фаворита первой выставки

«Эрмитаж Урал» после долгих лет подготовки, строительства, переносов сроков открылся в Екатеринбурге 3 июля. В первые два дня центр посетили 2700 человек, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе. И поток посетителей не прекращается: идут и в будни днем, и вечерами. Мы пришли в уральский Эрмитаж в будний день и в залах были десятки человек – картина, не характерная для обычного музея Екатеринбурга.

Среди посетителей есть те, кто пришел, услышав про открытие «Эрмитаж Урала» в новостях, но не знал подробностей. А есть истинные ценители живописи, которые хотели посмотреть на работы любимых художников. На выставку идут целыми семьями. Детям больше всего нравятся изображения животных, особенно – реалистичная «Ссора животных» Башеро-Ревершона.

Абсолютным хитом эрмитажной экспозиции оказался «Пейзаж с домом и пахарем» Ван Гога. Картина, кстати, впервые покинула стены Государственного Эрмитажа – и не зря. Большинство посетителей выставки, с которыми удалось пообщаться корреспонденту «Нового Дня», пришли посмотреть именно на нее. Почему екатеринбуржцы считают, что Ван Гог круче Гогена – смотрите в нашем видео.

Напомним, пространство центра «Эрмитаж Урал» включает в себя три этажа. На первом располагается зал, где будут выставляться работы из Государственного Эрмитажа, экспозиции будут меняться. До октября здесь вы сможете посмотреть выставку «От романтизма к импрессионизму», на которой представлены 80 произведений искусства XIX века: картины Ван Гога, Гогена, Моне, Писсарро, Сезанна и других менее известных живописцев, а также – скульптуры. Как правильно «читать» выставку из Эрмитажа нам ранее рассказала куратор Наталья Демина.

На втором этаже работает постоянная выставка «Искусство античного мира» и «Западноевропейское искусство XV – начала XX веков». Экспонаты перевезли сюда из залов и фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств (Воеводина, 5), поэтому, возможно, какие-то картины или скульптуры вы уже видели раньше. Но выставку значительно расширили, добавили экспонаты после реставрации, поэтому стоит взять аудиогид (он, кстати, бесплатный) и побродить по залам. Также на втором этаже есть библиотека, кофейня и пространства для отдыха, где можно просто посидеть и посмотреть в окна с хорошими видами Екатеринбурга. И, наконец, на третьем этаже «Эрмитаж Урала» разместили постоянную выставку «В глубоком тылу», которая рассчитана на индивидуальное посещение. Это – экспозиция, посвященная подвигу музейных работников в годы Великой Отечественной войны. Именно благодаря им миллион экспонатов из сокровищниц Государственного Эрмитажа были вывезены в Свердловск и спасены от разграбления и уничтожения во время бомбежек.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Погольский

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