В Екатеринбург привезли картины Веласкеса и гравюры Гойи: с 26 октября их покажут в «Эрмитаж Урал» (ФОТО)

В Екатеринбург из Государственного Эрмитажа привезли работы выдающихся испанских художников XVI-ХХ веков. Картины Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо, а также гравюры Франсиско Гойи уже доставили в «Эрмитаж Урал». Выставка уникальных работ откроется 26 октября и продлится до 26 марта.

Как передает корреспондент «Нового Дня», сегодня на улице Вайнера заметили большую фуру с табличкой «Эрмитаж». Она стоит у главного входа в центр «Эрмитаж Урал». Оттуда выгружают большие деревянные ящики.

В пресс-службе культурного учреждения подтвердили, что в Екатеринбург из Государственного Эрмитажа доставили картины, которые можно будет увидеть на выставке «Испанское искусство XIV – начала XX века» с 26 октября.

«Экспонаты пока отстаиваются, распаковка будет на следующей неделе», – сообщили «Новому Дню» в «Эрмитаж Урале».

Основной раздел выставки «Испанское искусство XIV – начала XX века будет посвящен истории изобразительного искусства. Екатеринбуржцы увидят картины Диего Веласкеса, Бартоломе Эстебана Мурильо, Франсиско де Сурбарана, а также их менее известных современников. Какие именно работы привезли в «Эрмитаж Урал», пока держится в секрете. Графическое искусство будет представлено гравюрами великого испанского художника XVIII века Франсиско Гойи из серий «Капричос», «Бедствия войны», «Тавромахия», «Глупости (Пословицы)». В экспозицию также будут включены наиболее характерные произведения декоративно-прикладного искусства: оружие, ювелирные изделия, стеклянные и керамические работы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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