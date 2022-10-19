В «Эрмитаж Урале» показали, как распаковывают картины XVI века, застрахованные на десятки миллионов (ФОТО, ВИДЕО)

В центре «Эрмитаж Урал» заканчиваются приготовления к открытию выставки «Искусство Испании». С особой бережностью сотрудники распаковывают из ящиков, осматривают и готовят к монтажу картины Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо, Мариано Фортуни, Игнасио Сулоаги, а также гравюры великого испанского художника XVIII века Франциско Гойи из серий «Капричос», «Бедствия войны», «Тавромахия», «Диспаратес». Все эти художники создали мировую славу испанской живописи. Посетив выставку, которая будет работать с 26 октября по 26 марта, жители Екатеринбурга смогут составить для себя полное представление о развитии искусства в Испании в XVI-XIX веках.

Знаменитых испанцев привезли в Екатеринбург из Эрмитажа

34 картины великих испанских художников доставили из Государственного Эрмитажа на больших фурах. Каждая работа – в отдельном ящике, тщательно упакована и закреплена. Каждая – застрахована на десятки и сотни миллионов рублей. Сегодня в «Эрмитаж Урале» продолжают распаковывать полотна. В частности, из ящика достали одну из самых масштабных работ – картину Антонио Переда «Ангел Хранитель», написанную в 1646 году. После извлечения из рамы холст тщательно осматривают кураторы выставки от центра «Эрмитаж Урал», затем – от Государственного Эрмитажа. Нужно убедиться, что нет никаких повреждений. Такую же процедуру проделают, когда картина вернется «домой».

«Антонио Переда – один из крупных мадридских живописцев середины XVII века. Эта картина «Ангел Хранитель»: он ведет младенца Христа. Когда младенец родился, у него сразу был свой небесный покровитель, – рассказал старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Святослав Савватеев. – Впервые стены Государственного Эрмитажа покинула картина Хуана де Хуанеса «Христос Спаситель». Она очень красивая. Для меня лично – одна из лучших во всей коллекции испанской живописи Эрмитажа. А коллекция наша – самая большая в мире, за исключением, конечно, музеев самой Испании».

Приехала в Екатеринбург и одна из трех картин Диего Веласкеса, хранящихся в Петербурге, – «Мужская голова в профиль» (1616-1617 годы). А еще – гравюры Франсиско Гойи из самых известных его серий.

«Вся выставка будет организована по хронологическому принципу – от XVI века до рубежа XIX-XX веков. Отдельное пространство мы выделили под графику Гойи. Поскольку графику нельзя экспонировать более трех месяцев, его гравюры мы будем показывать в два этапа: сначала покажем отдельные работы из серии «Тавромахия», «Бедствия войны», а потом сменим их на работы из самой его известной «Капричос», – рассказала «Новому Дню» заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ольга Горнунг. – Нам привезли самые представительные, уникальные вещи из коллекции Государственного Эрмитажа – художников первой величины, декоративно-прикладное искусство (фаянс, стекло, камеи с драгоценными камнями). Посетив экспозицию, зрители смогут составить полное представление об испанском искусстве того периода».

Для посетителей выставки будет создан хороший аудиогид, с помощью которого можно будет ближе познакомиться с историей развития искусства в Испании, а также – полный каталог. В отдельные дни будут проводиться авторские экскурсии.

Добавим, что с 26 по 30 октября в Екатеринбурге в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Кроме эспозиции «Испанская живопись», в культурном центре в очередной раз откроется выставка одного шедевра, где будет представлен специальный проект «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа». А в ЕМИИ на Плотинке заработает экспозиция «Три века белой стали», которая продемонстрирует более ста предметов холодного украшенного оружия и представит историю работы Златоустовской оружейной фабрики с момента ее открытия в 1815 году до сегодняшнего дня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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