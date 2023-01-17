В Екатеринбурге покажут гравюры Гойи из серии «Капричос» (ФОТО)

В «Эрмитаж-Урале» с сегодняшнего дня можно увидеть 17 гравюр Франсиско Гойи из его самой знаменитой серии «Капричос» – «Причуды». Эти работы сменят на выставке испанского искусства гравюры, которые выставлялись с октября.

«Смена экспонатов связана с тем, что, по музейным правилам, художественные произведения на бумажной основе не могут экспонироваться более двух с половиной месяцев. В целях сохранности шедевров серию графики Гойи заменили на другие произведения великого испанского художника XVIII века. С 17 января екатеринбуржцы могут увидеть 17 гравюр Франсиско Гойи из его самой знаменитой серии «Капричос» («Причуды»). Гойя создал этот гравюрный цикл, ставший наиболее прославленным произведением мастера, в 1799 году. В него входило 80 листов, а открывался он автопортретом художника, который также представлен на выставке вместе с 16 листами серии», – сообщили в пресс-службе музея изобразительных искусств.

В своей серии «Капричос» Гойя говорил об Испании, предрассудках и невежестве, пронизывающих все слои общества, тирании, духовном и социальном гнете, роковых последствиях «сна разума», грозящих катастрофой. В «Причудах» переплетается мир реальный и вымышленный, возвышенное и уродливое. Кстати, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ранее рассказал, что некоторые работы Гойи невозможно увидеть даже в Петербурге – их крайне редко достают из фондохранилища.

Напомним, выставка «Искусство Испании» работает в «Эрмитаж-Урале» с октября и продлится до 26 марта. 34 картины великих испанских художников доставили из Государственного Эрмитажа: это работы Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо, Мариано Фортуни, Игнасио Сулоаги. Впервые стены Государственного Эрмитажа покинула картина Хуана де Хуанеса «Христос Спаситель».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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