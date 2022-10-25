«Здесь картины, которые не увидеть в Эрмитаже»: Пиотровский оценил выставку испанской живописи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылась выставка «Испанское искусство», на которой представлены картины Веласкеса, Мурильо, Сурбарана и гравюры Гойи из Государственного Эрмитажа. На предпоказе побывал директор петербургского музея Михаил Пиотровский, который считает, что в некотором роде экспозиция на Урале получилась более интересной, чем в родных стенах.

«Здесь освещение не такое, как у нас на постоянной экспозиции. Здесь есть картины испанского искусства, которые не увидеть в Эрмитаже. Гравюры Гойи, например, постоянно не показываем в Эрмитаже. У нас классическое искусство Испании выставляется в одном месте, а современная Испания – в другом. Здесь оно представлено в одной экспозиции, и получается интересная общая картина, которой не получится увидеть в Санкт-Петербурге», – оценил выставку директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. На вопрос, какие художники, по его мнению, привлекут публику на Урале, Пиотровский ответил: «Кто-то пойдет на Гойю. Кстати, в соцсетях прочитал плач и возмущение: почему Гойю в Эрмитаже не показываете, а везете в Екатеринбург? Это редкость, действительно. Кто-то пойдет на Веласкеса. Думаю, на Сурбарана должны идти. Он любимый художник у Пикассо».

А вот директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин считает, что любимчиков у зрителей не будет. «Не берусь предсказывать, кто может стать любимчиком. Здесь представлен огромный период – четыре века искусства. Выделить что-то для каждого сложно и не правильно так делать. Надо идти ради эстетического катарсиса, когда ты пришел на выставку, а вышел просветленным, наполненным этим мастерством, этими образами – ты должен пережить это, а не идти на имена, – прокомментировал Никита Корытин «Новому Дню». – Да, если говорить о первой выставке, на ней были имена известных французских импрессионистов (Ван Гог, Гоген, Сезанн и другие – прим. ред) , и это было дополнительным притяжением для публики. Но по маршрутам посетителей и времени, затраченном в залах, мы увидели, что даже салонная живопись представляла интерес, хотя имена художников многим ни о чем не говорят. Главный вывод, который почерпнули после работы с эрмитажными экспозициями: люди приходят не на имена художников, а для получения некоего полного ощущения раскрытой темы, знакомства с периодом искусства».

Напомним, с 26 октября до 26 марта 2023 года в центре «Эрмитаж Урал» будет работать выставка «Искусство Испании». 34 картины великих испанских художников доставили из Государственного Эрмитажа: это работы Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо, Мариано Фортуни, Игнасио Сулоаги, а также гравюры великого испанского художника XVIII века Франциско Гойи из серий «Капричос», «Бедствия войны», «Тавромахия», «Диспаратес». Впервые стены Государственного Эрмитажа покинула картина Хуана де Хуанеса «Христос Спаситель».

Добавим, что с 26 по 30 октября в Екатеринбурге в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Кроме эспозиции «Испанская живопись», в культурном центре в очередной раз откроется выставка одного шедевра, где будет представлен специальный проект «Дар Благородной Бухары. Дары бухарских эмиров из коллекции Государственного Эрмитажа». А в ЕМИИ на Плотинке заработает экспозиция «Три века белой стали», которая продемонстрирует более ста предметов холодного украшенного оружия и представит историю работы Златоустовской оружейной фабрики с момента ее открытия в 1815 году до сегодняшнего дня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Дмитрий Бутаков

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