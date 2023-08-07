На выставку в «Эрмитаж Урал» привезут полотна Тинторетто, Эль Греко и Ренуара (ФОТО)

В культурном центре «Эрмитаж Урал» с 12 августа откроется выставка «От Эль Греко до Ренуара», на которой покажут 66 произведений мастеров XVI – начала XX века восьми европейских школ. Среди известных имен – Якопо Тинторетто, Эль Греко, Поль Ренуар и другие.

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Как рассказали в пресс-службе «Эрмитаж Урал», на этот раз произведения искусства привезут не из Санкт-Петербурга, а из Нижегородского государственного художественного музея. Там хранится и выставляется одно из интереснейших региональных собраний России, которое позволяет проследить развитие зарубежного искусства на протяжении пяти столетий.

«Выставка «От Эль Греко до Ренуара» представит 66 произведений мастеров XVI – начала XX века восьми европейских школ. Проект предлагает зрителю путешествие сквозь века, акцентируя внимание как на своеобразии искусства каждой из стран, так и на связях между произведениями, созданными в одну эпоху», – рассказали в культурном центре.

Самое раннее из полотен выставки – «Портрет венецианского вельможи» Якопо Тинторетто, которого называют последним из мастеров Позднего Возрождения в Италии. Также итальянское искусство XVII-XVIII веков представлено работами Элизабетты Сирани, Джузеппе Мария Креспи, Бернардо Беллотто.

Эль Греко. «Апостол Иаков Старший»

Испанию представит работа Эль Греко «Апостол Иаков Старший». А золотой век фламандского и голландского искусства покажут через полотна Давида Тенирса, Адриана ван де Венне, Отто ван Схрика. Кроме того, будет немецкое, французское и польское искусство XVIII-XIX столетий.

Огюст Ренуар. «Женщина, смотрящая на птичку. Лиз»

«Особое место на выставке займут два наиболее поздних произведения. Полотно «Женщина, смотрящая на птичку. Лиз» Огюста Ренуара, одного из самых известных представителей французского импрессионизма, представляет наиболее характерные его черты – непосредственность видения натуры, динамику, свежесть колорита. Началом XX века датируется ночной пейзаж немецкого художника Фрица Овербека, продолжившего опыты импрессионистов в передаче световоздушной среды», – рассказали в музее.

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Выставка «от Эль Греко до Ренуара» будет работать с 12 августа по 5 ноября 2023 года.

Напомним, осенью 2022 года в «Эрмитаж Урале» работала выставка «Искусство Испании» из собрания Государственного Эрмитажа. В течение полугода у уральцев была возможность полюбоваться полотнами Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо, а также посмотреть на гравюры великого испанского художника XVIII века Франциско Гойи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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