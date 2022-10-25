«Есть определенная торговля»: директор ЕМИИ рассказал, как готовятся выставки из Эрмитажа, и почему не отдали «Мальчика» Мурильо (ФОТО)

Каждую выставку, на которую Государственный Эрмитаж предоставляет предметы искусства из своих фондов, готовят годами. И не всегда музеи получают те работы, которые им бы хотелось. Например «Эрмитаж Урал» на выставку «Искусство Испании» очень просил картину Бартоломе Эстебана Мурильо «Мальчик с собакой», но «головной» музей отказался ее предоставить. Рассказываем – почему.

«Да, при подготовке к выставке «Искусство Испании» с нашей стороны был такой запрос. В этой экспозиции должна была быть работа Мурильо «Мальчик». Но бывает такое, что Эрмитаж никак не может выдать произведение искусства, потому что это базовая вещь для основной экспозиции. Так было в этот раз, – рассказал «Новому Дню» директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (в его состав входит «Эрмитаж Урал») Никита Корытин. – Это нормальный процесс подготовки к выставке. Обычно в процессе работы процентов 50 предметов искусства [из изначального плана экспозиции] отметается: что-то по реставрационным причинам, что-то задействовано в другом проекте, что-то Эрмитаж не выдает».

По словам Никиты Корытина, каждый совместный с Эрмитажем проект готовится годами. Например, план выставок в честь 300-летия Екатеринбурга, которые пройдут в 2023 году, составляли три года назад. «Мы стараемся сломать этот стереотип, который есть: будто [привезти выставку] – это снял картины с трех стен в Эрмитаже, повесил их на четыре стены у нас – и все. Это сложный процесс. Без предварительного согласования, плана, состава выставки ничего не будет, за полгода такое не сделать, – рассказал Никита Корытин. – Не каждый раз, надо признать, удается получить и привезти те вещи, которые мы хотим. Есть тут определенная торговля. Мы хотим больше и громче – такой запрос у всех эрмитажных центров, все мы хотим быть исключительными. Но надо понимать, что Эрмитаж один».

Тем не менее, Екатеринбургу обещают еще много интересных выставок из фондов Государственного Эрмитажа. Например, в честь 300-летия города устроят выставку, посвященную Екатерине Первой, в честь которой назван Екатеринбург, а также выставку образов Санкт-Петербурга. «Мы все – петровские города, строились и создавались в одно время. Выставку про Екатерину Первую мы будем делать первый раз. Это будет история, рассказ с неожиданными вещами,– рассказал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который сейчас находится в Екатеринбурге. – Также в Екатеринбурге будет выставка Альбрехта Дюрера, она будет как отпочкование выставки в Эрмитаже – кстати, очень успешной. Хорошо простроенная, с рассказами про то, что такое гравюра как вид искусства, какие секреты скрываются. Будет выставка «Воинская культура Востока» – большая экспозиция арсенального оружия. Много замечательных редких вещей будет: половина из нашей постоянной экспозиции, половина – из наших фондов, вещи, которые никто не видел».

Никита Корытин заявил, что за 20-30 лет жители Екатеринбурга и гости города смогут в «Эрмитаж Урале» познакомиться так или иначе с экспонатами из всех разделов постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа. «Это расширяет кругозор для посетителей нашего региона. Эрмитаж планомерно каждый год приезжает к вам», – добавил Корытин. Напомним, сегодня в Екатеринбурге открыли выставку «Искусство Испании», на которую привезли картины Веласкеса, Мурильо (но не «Мальчика»), Сурбарана и гравюры Гойи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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