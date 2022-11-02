В театре кукол к 300-летию Екатеринбурга поставят спектакль с Татищевым и де Генниным

Театр кукол в следующем сезоне поставит спектакль по истории Екатеринбурга. Возможно, на сцену выйдут кукольные основатели – Василий Татищев и Вильгельм де Геннин.

Об этом рассказал руководитель литературно-драматургической части театра Семен Вяткин на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». Спектакль будет называться «История города в куклах».

А ближайшей премьерой в театре станет постановка «И оживают куклы… Дверь на сцену». Спектакль ставят к 90-летию театра, которое отмечают в ноябре. Зрителей ждут концертные номера из золотого фонда репертуара: на одной сцене окажутся и Моцарт, и Сальери, и Буратино, и Мальвина, и уникальная горизонтальная марионетка Рахиль из спектакля «Свет ликующий», и многие-многие другие. Но в центре внимания окажутся кукла и актер – их история, их судьба, их взаимоотношения. Кроме того, у зрителей будет уникальная возможность заглянуть за кулисы и увидеть, что происходит по другую сторону рампы.

Напомним, ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что в 2023 году в «Эрмитаж Урале» пройдут выставки, приуроченные к 300-летию Екатеринбурга: посвященные Екатерине Первой, в честь которой назван Екатеринбург, а также образам Санкт-Петербурга. «Мы все – петровские города, строились и создавались в одно время. Выставку про Екатерину Первую мы будем делать первый раз. Это будет история, рассказ с неожиданными вещами», – рассказывал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который сейчас находится в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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