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Четверг, 23 декабря 2021, 11:58 мск

Новости Екатеринбург

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«Новый День» победил в конкурсе спортивных журналистов

В Екатеринбурге накануне вечером прошло награждение победителей конкурса «SportDrive. Лучшее за 2021 год», который проводит министерство физкультуры и спорта Свердловской области. В номинации «Лучший материал о международном спортивном событии в Свердловской области» победу одержала корреспондент РИА «Новый День» Екатерина Норсеева.

Жюри конкурса присудило приз за интервью с руководителем оргкомитета саммита SportAccord Дмитрием Путилиным. Прочитать его можно здесь. Награду Екатерине вручил министр спорта Леонид Рапопорт.

Накануне сразу три корреспондента «Нового Дня» были отмечены призами в городском конкурсе для СМИ, который проводит администрация Екатеринбурга, – за лучший материал к 300-летию уральской столицы, за лучший материал о городе в международной повестке и за фоторепортаж.

Екатеринбург, Елена Сычева

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