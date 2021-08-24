«Спортаккорд» сделает Екатеринбург деловым центром России – решение принято наверху. Интервью с главой оргкомитета Дмитрием Путилиным (ФОТО)

В Екатеринбурге в следующем году должен пройти Всемирный саммит спорта и бизнеса «Спортаккорд» – мероприятие, на котором соберутся главы международных спортивных федераций и ассоциаций, представители национальных олимпийских комитетов, главы министерств спорта различных стран, крупнейшие телевещатели и представители гигантов спортивной индустрии. Что получит Екатеринбург кроме статуса и узнаваемости в мире от проведения этого саммита, «Новому Дню» рассказал руководитель локального оргкомитета «Спортаккорд» Дмитрий Путилин.

– Какие бонусы от проведения «Спортаккорда» получит Екатеринбург и Свердловская область?

– Что обычно получает город от больших ивентов и мероприятий? Он получает известность в мире. Кто отдыхал за границей, знает, что если говоришь, что ты из России, то иностранец, скорее всего, назовет два города – Москву и Санкт-Петербург. Сейчас стали узнавать и другие города – в их числе и Казань, и Екатеринбург. Узнаю́т, в основном, за счет больших спортивных мероприятий. Приехать на них – условно – может миллион человек, а узнать о мероприятии из СМИ – десять миллионов человек.

Кроме того, можно говорить и о внутрироссийской конкуренции. Давно идут разговоры о том, кто третья столица, – мы боремся с Казанью, Новосибирском, и такие мероприятия тоже показательны, ведь, выбирая наш город, представители ассоциации «Спортаккорд» и руководство страны соглашаются, что его инфраструктура соответствует статусу.

Прежде всего, в любых отношениях, хоть в межличностных, хоть в межгосударственных, самое главное – это насколько люди тебя знают не со стороны, а изнутри. Это, в основном, определяет отношения людей. Такую же проекцию можно сделать и на отношения государств. Когда люди приезжают в Россию, думая, что тут медведи по улицам ходят и что тут дикие люди, но потом видят, что этого нет, а зато есть самый быстрый интернет в Европе, один из лучших уровней сервиса и обслуживания, отношение меняется. И в этой обстановке будут подниматься темы дальнейшего взаимодействия и развития спортивной отрасли в рамках международного сотрудничества. Это платформа для восстановления отношений с международными федерациями, крупными спортивными компаниями.

– Тогда мы можем говорить об усилении лоббистского потенциала Екатеринбурга. «Спортаккорд» – это наш шанс стать новой площадкой для деловых мероприятий, как Сочи?

– Однозначно, да. Это одна из целей и задач «Спортаккорда». Екатеринбург после проведения и должен стать таким деловым центром России – он интересен иностранцам, мы удобны территориально, находимся близко к Азии и к Европе, и решение о проведении саммита здесь было принято на самом высоком уровне именно с прицелом на то, что надо показывать не только два города, которые и так все знают, а и другую Россию.

– А на правах хозяина Екатеринбург в рамках саммита может заявиться на какие-то крупные спортивные мероприятия? Понятно, что не на 2024-2025 годы, там уже все расписано, но в среднесрочной перспективе.

– Если посмотреть историю проведения «Спортаккорда», то практически всегда саммит проводился в городе как предвестник какого-то большого спортивного мероприятия. Так что да, при выборе места проведения учитывается потенциал территории для проведения крупных спортивных мероприятий. Это аксиома.

– Это про Универсиаду речь?

– Про нее, но не только. В последнее время мы регулярно проводим один-два чемпионата мира в разных видах спорта. Например, чемпионат мира по боксу, «Большой шлем», и так далее.

– А что-то более зрелищное? Например, на чемпионат мира по хоккею можем заявиться? Арена у нас будет.

– Нужна не одна.

– Но чемпионат может проводиться не в одном городе.

– Исходя из этого, если отработать кластер – Челябинск, Екатеринбург… В 2015 году Екатеринбург, Верхняя Пышма и Нижний Тагил принимали хоккейные матчи чемпионата мира среди молодежных клубных команд, и там играла местная команда «Авто». Это очень хороший пример. Но на самом деле сложно говорить – одного желания недостаточно.

У меня, например, как у президента Федерации тайского бокса России, тоже есть планы – привлечь в Екатеринбург Всемирные игры боевых искусств, это крупное спортивное мероприятие, 15 видов спорта, включая пять олимпийских, порядка двух тысяч участников. Но чтобы эта история воплотилась в жизнь, нужно финансирование, возможности инфраструктуры, много должно сложиться вещей.

Тут еще есть проблема. У нас крайне мало людей в управлении международных спортивных федераций. Всего трое – Умар Кремлев (бокс), Алишер Усманов (фехтование) и Владимир Лисин (спортивная стрельба). И это из 130 международных федераций, которые входят в ассоциацию «Спортаккорд». У нас крайне низкое участие и во втором эшелоне управления. И это должна быть одна из задач – когда мы будем вовлечены в работу международных спортивных федераций, тогда не будет засуживания. К тому же наш спортивный менеджмент в мире начинает котироваться. Мы действительно проводим хорошие, достойные мероприятия.

– Не думаете, что мы так на утечку мозгов сработаем?

– Нет, на продвижение русского мира на международном уровне. Я с удовольствием работаю на международных проектах за границей, но жить мне нравится в России.

– Из-за пандемии все сдвигается – Олимпиада, Универсиада в Чэнду. Новая реальность найдет отражение в деловой повестке? Вообще темник определен?

– Скелет программы составлен, сейчас идет согласование тем и спикеров, которых Российская Федерация хочет заявить в программу. Но, с учетом пандемии, большой блок будет посвящен ей – как жить во время нее, как будем жить после. Будет представлен весь накопленный в мире опыт. Это не просто кейсы, а структурированная информация, рекомендации, которые могут быть применимы в разных видах спорта.

Большая работа ведется по анализу проведения олимпийских игр, что было хорошо и что было плохо. Все в олимпийском спорте крутится вокруг зрительской аудитории. Федерации вступают в эту борьбу, развиваясь в привлекательности для зрителей. Сейчас часто говорят: «Вот, этот вид спорта не берут в олимпийские, потому что есть политические причины». Наверно, не без этого, но, в основном, если тебя смотрят, если ты интересен зрителям, тебя включат в программу. Это вопрос привлечения рекламодателей, спонсоров, продаж эфирного времени и так далее. Международные федерации постоянно развиваются в этом направлении, и естественно, что менеджеры МОК уделяют этому огромное внимание. На саммите «Спортаккорд» будут семинары, посвященные этим вещам.

– А компьютерный спорт?

– Да, будут темы и про него. Сейчас идет работа по формализации этого направления, в которую вовлечено большое количество конкурирующих компаний. Есть организации, которые хотят возглавить VR-спорт, а спортивные федерации по видам спорта не хотят это отпускать. Мы застраиваем большой павильон, где хотим показать эволюцию этого вида – начиная с программ, в которые играют на джойстике, и заканчивая полноценными тренировками с помощью манипуляторов. Мы хотим показать потенциал цифровизации и гейминга, дать возможность всем делегатам попробовать и поучаствовать.

– «Спортаккорд» – мероприятие довольно узкоспециализированное, чем еще, кроме VR, оно может быть интересно горожанам?

– У нас есть большой проект фестиваля «Где встречается спорт», который впервые включен в официальную программу саммита. Это открытая площадка для всех желающих. В течение трех дней в отдельном павильоне будут представлены все виды спорта, будут проводиться презентации разных видов, встречи со звездами и обучающие семинары и лекции. Мы планируем привлекать к его работе не только руководителей спортивных федераций, но и медийных лиц – это прежде всего спортсмены, которые сейчас имеют результат, которые известны широкой общественности и на которых сейчас ориентируется наша молодежь. Фестивалем занимается не только российская сторона. Президент AIMS Нис Хатт лично курирует этот проект и подключил к нему организацию United Through Sports, которая занимается развитием молодежного спорта на всех пяти континентах. Фестиваль мы планируем провести в третьем павильоне выставочника. Раньше он всегда проводился автономно, на отдельных площадках. Но по нашему замыслу это должны быть четыре дня очень плотного общения международных спортивных функционеров, спортсменов с нашим спортивным сообществом. То есть дети и молодежь будут общаться с ведущими экспертами мирового спорта в неформальной обстановке. К примеру, тридцать студентов журфака будут аккредитованы на саммит и фестиваль для плотной работы с европейскими спортивными журналистами. Это и практические задания, и интенсивы, и интервью.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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