В Екатеринбург приедут три представителя спортивного арбитража

Три топ-менеджера международного спортивного арбитражного суда, который рассматривал иски ВАДА к РУСАДА, приедут в Екатеринбург – вице-президент CAS Майкл Ленард, генеральный секретарь CAS Матье Риб и арбитр CAS Стивен Таунли. Визит запланирован на май 2022 года. Здесь эксперты будут обсуждать юридические вопросы, касающиеся борьбы с допингом и коррупцией в рамках программы LawAccord Всемирного саммита спорта и бизнеса «СпортАккорд-2022».

«Программа LawAccord отражает те изменения, в которых мы сегодня живем, а также правовые проблемы и возможности, с которыми сталкивается спортивный мир на пути выхода из пандемии», – прокомментировал Майкл Ленард.

Саммит пройдет с 15 по 20 мая 2022 года. Изначально планировалось, что мероприятия состоятся в мае 2021-го, затем было принято решение о переносе – на осень 2021 года, а после сроки вновь сдвинулись.

Напомним, на мероприятии ожидают президента России Владимира Путина, главу МОК Томаса Баха, экс-председателя ООН Пан Ги Муна и других.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.21

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