Саммит «СпортАккорд» в Екатеринбурге снова переносят

Саммит «СпортАккорд» снова переносят – уже во второй раз. Об отмене мероприятий в этом году сообщили организаторы мероприятия. Изначально саммит должен был пройти в мае 2021 года, затем было принято решение о смене даты – на осень 2021 года, а теперь говорится о мае 2022 года. Решение было принято коллегиально, представителями ассоциации SportAccord совместно с Российской Федерацией. Делегатов со всего мира теперь будут ждать в Екатеринбурге с 15 по 20 мая.

«Безопасность и благополучие наших делегатов всегда были нашим приоритетом, и меры, разработанные оргкомитетом в Екатеринбурге, по-прежнему остаются актуальными для проведения саммита в следующем году, – говорит президент ассоциации SportAccord Рафаэль Кьюлли. – Мы уверены, что дальнейшая вакцинация позволит ослабить глобальные ограничения и позволит большому количеству делегатов приехать в Екатеринбург, чтобы саммит «СпортАккорд» прошел успешно».

Напомним, на мероприятии ожидают президента России Владимира Путина, главу МОК Томаса Баха, экс-председателя ООН Пан Ги Муна и других.

Фото департамента информполитики Свердловской области

Екатеринбург, Елена Сычева

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