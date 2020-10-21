На саммите SportAccord в Екатеринбурге ждут Томаса Баха и Владимира Путина

Представители оргкомитета Всемирного саммита SportAccord рассказали, кого из высоких гостей ждут на мероприятии. В частности, ожидается участие главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха – он может посетить генассамблею, ключевое событие саммита. Также не исключил возможность визита президент России Владимир Путин, о чем он упомянул на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

Всего в мероприятиях SportAccord примут участие около 2 500 представителей международных федераций и делегатов МОК. Их ждет обсуждение всех накопленных проблем в спорте по пяти направлениям: спортивное право и борьба с коррупцией, финансы и инвестиции, заявочная работа и организация спортивных событий, новые стратегии в области СМИ и работы с болельщиками, а также здоровье спортсменов.

«В этом году отменили саммит в Китае, и интерес к Екатеринбургу значительно вырос – количество регистраций опережает ежегодные показатели. Мы много говорим о том, что спорт теперь живет в новой реальности, но каких-то системных решений пока нет. Думаю, что все направления саммита так или иначе будут об этом. Кроме того, SportAccord – это отличная площадка для увеличения представительства России в мировом спортивном сообществе», – отметил руководитель локального оргкомитета Дмитрий Путилин.

Напомним, саммит проходит каждый год в разных странах, начиная с 2003 года, и является площадкой для ежегодных собраний руководящих органов международных ассоциаций, федераций спорта и МОК. Россия дважды принимала саммит. В 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2015 году – в Сочи. В Екатеринбурге он пройдет в мае 2021 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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