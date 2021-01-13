Уфа заявится на Олимпиаду, Екатеринбург – снова мимо из-за лоббистской импотенции

Республика Башкортостан заявляется на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году. Такое намерение выразили власти региона. «Мы прорабатываем возможность подачи заявки, пока не началась заявочная кампания», – сказала ТАСС пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова, уточнив, что в качестве основной площадки рассматривается столица региона – Уфа.

У Башкирии маловато объектов для проведения столь масштабного спортивного события. В копилке ивентов, которые, впрочем, даже близко не подходят к уровню Белых игр, у республики есть разве что Всемирные детские игры, а из действующей инфраструктуры в регионе – лишь, пожалуй, горнолыжка: Абзаково, Мраткино и Банное, ледовый дворец «Уфа-Арена», где выступает хоккейный «Салават Юлаев», и комплекс «Биатлон», имеющий сертификат на проведение международных спортмероприятий.

Но, как показали сочинские Зимние игры, провести их можно хоть в субтропиках – были бы деньги. Самостоятельно подать заявку Башкортостан, конечно, не сможет, нужна поддержка, в первую очередь, финансовая – от властей страны, а также моральная – от Олимпийского комитета России. И, похоже, регион может рассчитывать на помощь Федерации. Почетный президент ОКР Александр Жуков уже заявил, что шансы у Башкирии есть. «Регион спортивный. В Башкирии, правда, раньше ни разу об этом не говорили. Например, Татарстан дважды уже изъявлял желание. Так что, почему бы и нет, все возможно», – сказал он ТАСС.

На этом фоне снова грустно смотрится Свердловская область, у которой спортивных объектов куда больше, да и инфраструктура гостеприимства после ЧМ-2018 явно подготовлена гораздо лучше к приему большого количества болельщиков из разных стран (и с разным уровнем достатка), а подготовка к Всемирным студенческим играм и вовсе выглядит как не самая успешная попытка использовать то самое наследие мундиаля. Никто из оргкомитета или сторонних специалистов не строит иллюзий о том, что регион сможет что-то заработать на Универсиаде, – Федерация ясно дала понять, что денежный поток, как в свое время в Казани, на Урал не прольется, даже с учетом того, что ВСИ пройдут в год 300-летия Екатеринбурга.

Да и вообще не факт, что Универсиада все же состоится в Свердловской области и что ее не перенесут в последний момент в тот же Татарстан. Заявление, быть может, слишком громкое, если бы не прецедент с переносом форума «Россия – спортивная держава» из Екатеринбурга в Казань за пару недель до даты икс. Ситуация ярко продемонстрировала лоббисткие возможности, а точнее – лоббистскую импотенцию регионального руководства во главе с губернатором Евгением Куйвашевым. Пока что у региона остается право на проведение международного форума SportAccord в мае этого года. В Екатеринбурге ждут, что приедут президент России Владимир Путин, глава МОК Томас Бах, восьмой генеральный секретарь ОНН Пан Ги Мун, бывший президент Nike Чарли Денсон, основатель CNN Тэд Тернер и другие. И если форум действительно состоится – это будет большой удачей для региона, который так легко расстается с крупными мероприятиями вроде «России – спортивной державы», выставки вооружений Russia Arms Expo или из раза в раз проигрывает заявки на Всемирную выставку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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