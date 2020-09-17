«Россия – спортивная держава» уезжает в Казань. Почему это плохо для Екатеринбурга

В Екатеринбурге официально подтвердили отмену форума «Россия – спортивная держава», который должен был пройти в начале октября, с 5 по 7 число включительно. К нему уже успели объявить конкурс на «Госзакупках», но получилось, как получилось. Официально представители оргкомитета не называют причину. Неофициально – коронавирус. Мероприятие довольно статусное в сфере спорта, к тому же его всегда посещает лично президент Владимир Путин. Он же, кстати, и подписывает распоряжение о проведении форума, чего в этом году сделано так и не было – об этом «Новый День» уже тоже писал. Как и о том, что визит главы государства с высокой долей вероятности не состоится. В том числе по политическим мотивам.

Пока что достоверных сведений о том, когда пройдет РСД, нет. Форум перенесен на весну, вероятно, – на март. Важно другое. Пройдет он, скорее всего, уже не в Екатеринбурге. По данным источников «Нового Дня», новая точка – это Казань. Этот город удобнее для руководства – первый замминистра спорта России Азат Кадыров получил путевку в жизнь после казанской Универсиады в 2013 году (он был заместителем руководителя исполнительной дирекции студенческих игр, позднее стал генеральным директором дирекции спортивных и социальных проектов РФ). Столица Татарстана нечужая и для министра спорта России Олега Матыцина, который тоже принимал участие в подготовке к Универсиаде-2013 – в качестве президента Российского студенческого спортивного союза. А неделю назад он сказал следующее: «Уверен, что Казань по инфраструктуре, по профессиональной команде, которая здесь работает, доверию президента Российской Федерации и любви к спорту может реализовать самые амбициозные спортивные проекты. Будем надеяться, что мечты сбудутся. Уже в планах значительные проекты по футболу и плаванию. Будем надеяться, что решения, которые будут приняты относительно Российского антидопингового агентства, не повлияют на возможности России организовывать крупные спортивные соревнования. Казань этого достойна», – цитата по РИА «Новости». Про Екатеринбург такого министр и его первый зам, увы, не говорили.

Если Екатеринбург и впрямь лишился права проводить форум «Россия – спортивная держава» – это большая потеря для Свердловской области. Как минимум, потому что РСД должен был стать репетицией перед форумом SportAccord, мероприятием куда более статусным. Это международное событие, куда приезжают главы всех мировых спортивных федераций, министры спорта разных стран, руководители крупнейших спортивных фирм, и так далее. Пока что SportAccord планируется провести на Урале, в мае 2021 года, но позиции региона, как видно, не так надежны, как хотелось бы. Потеря РСД станет и очередным доказательством низкого лоббистского потенциала губернатора Евгения Куйвашева, который то ли не борется за право проведения статусных мероприятий в доверенном ему регионе вообще, то ли из раза в раз проигрывает борьбу за них.

Кстати, в аппарате губернатора РСД называли еще и «своеобразным тестом готовности Свердловской области и Екатеринбурга к проведению в 2023 году Всемирных студенческих игр». Это слова губернатора, которые приводит департамент информполитики. И большой вопрос – если регион так легко расстается с тестовыми мероприятиями, не лишится ли Средний Урал и Универсиады-2023?

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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