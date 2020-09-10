Путина ждут в Екатеринбурге в октябре, но он не приедет

В Екатеринбурге в октябре должен состояться форум «Россия – спортивная держава». В прошлом году он проходил в Нижнем Новгороде, годом ранее – в Ульяновске. И всегда мероприятие посещал президент России Владимир Путин. Однако в Екатеринбург глава государства с большой долей вероятности не приедет.

Формальная причина отказа от поездки на Урал – это пандемия. Действительно, число мероприятий, в которых принимает участие Владимир Путин в связи с ситуацией по Covid-19, резко сократилось. «С марта, когда был объявлен режим повышенной готовности, Путин резко, радикально сократил публичные выходы, он не присутствовал на весьма значимых мероприятиях, хотя в другое время он бы это, безусловно, сделал. Например, открытие храма Вооруженных Сил в Подмосковье, идея эта культивировалась – тут и вера, и оборона. Мейнстрим сегодняшней идеологии, но Путина там не было», – сказал «Новому Дню» политолог Сергей Мошкин.

Действительно, мероприятий с участием президента было мало, но не сократилось до ноля. Так, 1 июля он побывал в здании президиума Российской академии наук в Москве, где был организован участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ. 20 июля участвовал в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. 21 сентября ожидается визит Владимира Путина в Тобольск, о чем РИА «Новости» сообщал зампредседателя правительства Юрий Борисов.

Но у нежелания Владимира Путина ехать в Екатеринбург на деле может быть и иная причина, не связанная напрямую с эпидобстановкой. Президент не хочет ехать на Урал, поскольку свердловский губернатор Евгений Куйвашев провалил работу по коронавирусу, предположил источник агентства, близкий к администрации президента России. «Регион долгое время был в лидерах по заболеваемости, население оказалось крайне недовольно ограничительными мерами, которые предпринимали в этой ситуации региональные власти, как и их экономическими последствиями. К тому же сказалась и подтасовка по заболеваемости и смертности – цифры Росстата оказались выше тех, кто публиковал оперштаб, возглавляемый Куйвашевым, и тех, что этот же самый оперштаб передавал в федеральный центр», – рассказал собеседник агентства, попросивший сохранить инкогнито.

По его словам, в Свердловской области слишком негативная обстановка, чтобы ехать сюда сейчас. «Нанести визит сейчас – значит поделиться с губернатором своим рейтингом и принять на себя недовольство народа. Это не соответствует политике Кремля», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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