Власти надеются заманить в Екатеринбург крупный спортфорум – ради Путина

Свердловское минспорта опубликовало информацию о том, как готовится сфера к снятию ограничений и продолжению работы в 2020 году. Календарь соревнований и мероприятий был скорректирован. «Многие отменились, но часть соревнований перенесена на более поздний срок. Наиболее значимыми мероприятиями в 2020 году, как ожидается, станут – Всероссийская универсиада, чемпионат Европы по самбо и форум «Россия – спортивная держава», – сказано в сообщении минспорта.

При этом пока нет никаких официальных сообщений от организаторов форума, что Екатеринбург выбран местом его проведения. Как сообщили «Новому Дню» источники, знакомые с ситуацией, площадкой может стать и любой другой город страны. В прошлом году это был Нижний Новгород. Оргкомитет форума лишь на прошлой неделе был собран заново – в него, например, вошли помощник президента России Игорь Левитин, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, замминистра просвещения Виктор Басюк, замминистра финансов Павел Кадочников, заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, директор Управления по организации и проведению спортивных мероприятий Александр Полинский, и т.д. Сам форум был учрежден президентом, он проводится с 2009 года.

Для свердловских властей, которые упомянули «Россию – спортивную державу» в календаре как уже запланированное мероприятие, форум весьма значим. Во-первых, это шанс, что в Екатеринбург приедет Владимир Путин, который каждый год посещает это мероприятие, где бы оно ни проходило. Во-вторых, он может стать репетицией перед саммитом «Спорт Аккорд», который запланирован на май 2021 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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