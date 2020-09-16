Слух дня: форум «Россия – спортивная держава» переносится на весну

Появилась информация о том, что форум «Россия – спортивная держава», который должен пройти в начале октября в Екатеринбурге, все же не состоится. По данным инсайдеров, он может быть перенесен на весну. Однако пока официально оргкомитет эту информацию не подтверждает.

Как уже писал «Новый День», до настоящего времени Владимир Путин не подписал распоряжения о проведении форума в 2020-м. В прошлом году, когда мероприятие проходило в Нижнем Новгороде, документ появился еще в июле.

Ранее наше агентство сообщало, что даже если форум состоится в октябре, президент России на него не приедет.

Екатеринбург. Другие новости 16.09.20

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