Организаторы «России – спортивной державы» хотят потратить 93 млн. Путин все еще не подписал документы о проведении форума

В Екатеринбурге в начале октября должен пройти форум «Россия – спортивная держава». Организаторы объявили конкурс на его проведение. Согласно информации портала «Госзакупки», ФГАУ «Федеральная дирекция организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий» готово потратить 92,99 млн рублей на проведение события на Урале. В техзадании раскрывается, что за эти деньги подрядчик должен обеспечить дизайн-сопровождение проекта; подготовить и провести деловую программу форума, протокольные мероприятия, встречи, пресс-конференции, выставку «Спортивная литература, пресса и мультимедиа»; застелить залы ковролином; обеспечить монтаж и демонтаж звукового и светового оборудования, техническое сопровождение системы онлайн-участия в форуме; а также освещение «России – спортивной державы» в СМИ.

Из техзадания же следует, что форум должен пройти в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 5 по 7 октября, то есть через три недели. При этом, в соответствии с указом президента РФ от 27 июля 2009 года «О международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», ежегодно распоряжение о его проведении подписывает глава государства. И пока Владимир Путин не подписывал соответствующего документа или он не был опубликован. Для сравнения – в 2019-м, когда «Россия – спортивная держава» проводилась в Нижнем Новгороде, распоряжение о ее подготовке было подписано в июле, а сам форум прошел так же, в октябре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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