Кадыров провел выходные в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в минувшие выходные с инспекционным визитом находился первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. Федеральный чиновник приезжал, чтобы увидеть готовые и строящиеся объекты Универсиады-2023. В субботу он был на футболе на «Екатеринбург Арене» вместе со своим свердловским коллегой Леонидом Раппопортом. В числе объектов, которые он посетил, не только арены, где будут проходить соревнования, но и тренировочные площадки в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Первоуральске. В частности, в перечне объектов были деревня Универсиады (строится в районе выставочника «Екатеринбург-Экспо», спорткомплекс УрФУ, стадион «Динамо», ДИВС, Академия единоборств РМК, «Калининец», и т.д.

Напомним, что Кадыров – бывший топ-менеджер исполнительной дирекции Универсиады-2013, которая проходила в Казани. Во время студенческих игр в столице Татарстана он занимал пост первого заместителя гендиректора, в сферу его ответственности входили стратегическое и финансовое планирование и спортивная программа. На нынешнем посту он также курирует проведение Универсиады, но уже в 2023 году в Екатеринбурге. Здесь он также провел совещания по подготовке форума «Россия – спортивная держава», куда обычно приезжает президент Владимир Путин, и всемирного саммита SportAccord.

Екатеринбург, Елена Сычева

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