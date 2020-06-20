«Урал» проиграл «Рубину» в первом матче после коронавирусной паузы в чемпионате

В Екатеринбург после трехмесячной паузы вернулся большой футбол. В рамках чемпионата РПЛ ФК «Урал» провел матч с казанским «Рубином» на домашнем поле.

На стадион допустили только 3 500 болельщиков. Все они пришли в масках и перчатках. Зрители рассаживались в шахматном порядке по 2-3 человека, остальные места были заклеены скотчем. На боковой трибуне «Екатеринбург Арены», где обычно находится гостевой фан-сектор, был размещен огромный плакат с надписью «Спасибо врачам!».

Первый символический удар по мячу тоже сделал медицинский работник. Терапевт ЦГБ № 14 Елена Пуртова была лечащим врачом нападающего «Урала» Павла Погребняка, перенесшего коронавирус, и ей доверили начать игру. В середине первого тайма матч ненадолго остановили, чтобы выразить благодарность медикам – футболисты, персонал команд и зрители в течение минуты аплодировали врачам, которые борются с Covid-19.

«Шмели» отличились уже на 7-й минуте: Михал Курчик пробил в сторону ворот, и мяч, срикошетив от ноги защитника «Рубина», влетел в сетку. Но удержать преимущество не удалось. На 39-й минуте полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия красивым ударом через себя сравнял счет. Во втором тайме за «Рубин» забил Солтмурад Бакаев. «Урал» пытался отыграться на последних минутах, но атаки не принесли успеха. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Екатеринбургский клуб находится в удручающем положении – команда не побеждала с декабря прошлого года и сейчас находится в шаге от зоны вылета из РПЛ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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