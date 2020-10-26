Пан Ги Мун, основатель CNN и бывший глава Nike едут в Екатеринбург

В Екатеринбурге ждут высокопоставленных гостей, чья деятельность так или иначе связана со спортом. Ожидается, что на Урал приедут восьмой генеральный секретарь ОНН Пан Ги Мун, бывший президент Nike Чарли Денсон, основатель CNN Тэд Тернер и другие. Об этом говорится в официальной брошюре SportAccord, опубликованной на сайте саммита.

Напомним, саммит проходит каждый год в разных странах, начиная с 2003 года, и является площадкой для ежегодных собраний руководящих органов международных ассоциаций, федераций спорта и МОК. Россия дважды принимала саммит. В 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2015 году – в Сочи. В Екатеринбурге он пройдет в мае 2021 года. Ранее сообщалось об участии в саммите президента России Владимира Путина и главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.10.20

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