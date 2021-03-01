Саммит SportAccord переносят на ноябрь

Саммит SportAccord, который должен пройти в Екатеринбурге, переносят. Планировалось, что он пройдет в мае 2021 года, а теперь выбран новый предварительный срок – ноябрь 2021-го. Информацию «Новому Дню» пообещали прокомментировать в оргкомитете мероприятия в ближайшее время.

«Главный приоритет сейчас – здоровье людей, а к маю проблема коронавируса не будет решена. Сейчас рассматривается осень, то есть через несколько недель после Олимпийских игр. Точные даты будут после окончания переговоров всех сторон. Пока нет официальных решений, мы готовимся к маю», – сообщили в пресс-службе «СпортАккорда».

Напомним, саммит проходит каждый год в разных странах, начиная с 2003 года, и является площадкой для ежегодных собраний руководящих органов международных ассоциаций, федераций спорта и МОК. Россия дважды принимала SportAccord. В 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2015 году – в Сочи. К участию в саммите Екатеринбурге приглашены глава МОК Томас Бах, президент России Владимир Путин, руководители международных спортивных федераций, мировые телевещатели, и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.03.21

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