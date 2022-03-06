Спецоперация, санкции, печальные рекорды – Итоги недели от РИА «Новый День»

Главным событием минувшей недели, безусловно, оставалась объявленная 24 февраля спецоперация на Украине. Следствием стали экономические санкции, закрытое небо и взлет цен. Практически любые новости в первую неделю весны, за исключением сводок по коронавирусу, были связаны с событиями на Украине. РИА «Новый День» подводит традиционные итоги рабочей шестидневки.

Против России ввели санкции. Что закрылось?

За прошедшую неделю многие крупные зарубежные компании объявили о приостановке или прекращении работы в России. В том числе Apple, IKEA, H&M. В Екатеринбурге закрылись торговые точки, а на Авито уже продают продукцию популярных брендов. Приостановили работу в России платежная система PayPal, сервис аренды жилья Airbnb, Booking.com. Представительства автоконцернов разных стран сообщили о прекращении поставок в РФ. А еще в регионе отменяют и переносят международные мероприятия: перенесли SportAccord, но Универсиаду оставили.

Новый рекорд Центробанка

Центробанк повысил ключевую ставку до 20% – это новый рекорд, предыдущий максимум в 2014 году составил 17%. Екатеринбуржцы, имеющие ипотеку, обеспокоились, что им поднимут процентную ставку, но это невозможно, если ставка фиксированная. Уральский экономист Константин Селянин назвал такую меру Центробанка правильной. «Прошлогодняя инфляция покажется нам детским садом», – заявил Селянин. А еще сильно повысили ставки по вкладам и кредитам.

Санкции и путешествия

Российские операторы отменили все зарубежные туры, под сокращение попали даже открытые страны – Египет и Турция. В ОАЭ отменили все рейсы, для возврата средств нужно оформлять заявления. Также в начале недели отменили все рейсы в Доминикану, но вернуть деньги за уже оплаченные туры нельзя, можно только оставить их на депозитном счёте и воспользоваться при поездке в другие страны, правда переоформить тур можно только по новому курсу – под 100 рублей за доллар.

Блокировки сайтов СМИ

На этой неделе блокировкам подвергли сайты российских СМИ. Ограничили доступ таких СМИ, как «Эхо Москвы» и «Дождь». Также свою деятельность приостановили Znak.com, их сайт сейчас заблокирован.

Несанкционированные митинги

На этой неделе в Екатеринбурге проиходили несанкционированные митинги. Всего за неделю задержали 126 участников.

Дефицит и повышение цен

Екатеринбуржцы заметили резкий скачок цен: на бытовую технику и лекарства. А еще у людей есть опасения, что скоро возникнет дефицит импортных препаратов, однако чиновники утверждают, что этого не будет.

Ковидный рекорд

О нем все забыли, но он все еще есть… На этой неделе Свердловская область установила печальный рекорд: регион оказался на первом месте в России по числу заболевших Covid-19.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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