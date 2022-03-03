На несанкционированной акции задержали около десяти человек (ФОТО)

Несмотря на предупреждения полиции и Генпрокуратуры, сегодня в Екатеринбурге проходит очередная несанкционированная акция против спецоперации на Донбассе. Уже есть задержанные, один из них – с внешними признаками астмы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, люди подтягивались к площади Труда с 19:00 примерно в течение получаса. Когда их собралось человек 50, дежурившие там полицейские потребовали разойтись. Участники отказались. Два человека были сразу задержаны, после чего остальные разбежались. Но вскоре снова собрались в колонну и двинулись к площади 1905 года. Первое время они шли молча, но, переходя проспект Ленина, начали скандировать «Нет войне».

У площади задержали еще одного молодого человека. После этого толпа перебежала к ТЦ «Пассаж», где какое-то время скандировала «Нет войне». Один из задержанных, по словам очевидцев, начал задыхаться, попросил достать из его рюкзака ингалятор. Его просьбу исполнили, но все равно посадили в полицейскую машину. Задержания продолжаются. Некоторые задержанные утверждают, что просто гуляли. В одном из автобусов сидит уже порядка десяти человек.

Толпа рассредоточилась, участники акции смешались с прохожими. Похоже, что на этом все закончится.

На площади наш корреспондент насчитал семь полицейских машин, три автобуса и две «Газели».

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Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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