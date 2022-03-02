Главред «Эхо Москвы – Екатеринбург»: «Разбираемся – что можно, что нельзя»

Екатеринбургская редакция радиостанции «Эхо Москвы» пока не может ничего прогнозировать относительно возобновления вещания, но продолжает писать новости.

Об этом рассказал «Новому Дню» главный редактор «Эхо Москвы – Екатеринбург» Максим Путинцев. «Пока разбираемся с техническими и юридическими возможностями, что нам можно делать и что нельзя, в обоих случаях. Но многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с нашей головной редакцией. Прогнозы сейчас давать сложно», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радио «Эхо Москвы». Ночью Роскомнадзор заблокировал вещание радиостанции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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