В России могут ограничить доступ к «Дождю»* и «Эху Москвы»

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радио «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождю»*, – сообщает ТАСС.

В заявлении генпрокуратуры РФ говорится следующее: «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь»* публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Кроме того появились сообщения, что сайты «Эха Москвы» и «Дождя»* начали блокировать мобильные операторы.

В пресс-службе генеральной прокуратуры России сообщили, что ведомство внесло в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь»*.

«В связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь»* информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР Генеральной прокуратурой Российской Федерации внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций о принятии мер по ограничению доступа к указанным информационным ресурсам», – говорится в сообщении генпрокураты РФ.

*Организация признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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