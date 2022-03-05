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Суббота, 5 марта 2022, 09:58 мск

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«Уральские авиалинии» прекращают полеты в ОАЭ

На сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» появилась информация об отмене всех рейсов в ОАЭ. Это касается вылетов в Дубай, Рас-эль-Хайму и Шарджу из всех российских аэропортов. На сегодняшний день рейсы отменены до 26 марта включительно.

Оформить возврат денег сейчас можно, заполнив заявление в письменном виде. Отправить его нужно на адрес авиакомпании: 620025 г. Екатеринбург пер. Утренний 1Г. Также можно переоформить билет на даты до 30 мая. Для этого нужно обратиться в службу поддержки пассажиров. Но в связи с большим количеством обращений пассажиров просят отложить звонок, если вылет не ранее 8 марта.

Всем находящимся за границей россиянам МИД РФ ранее посоветовал установить мобильное приложение «Зарубежный помощник». В нем имеются важные функции, которые могут быть использованы во время путешествия: обратный звонок, уведомления о ЧС, экстренный вызов. С ним гражданам страны будет легче вернуться домой. Регистрация в приложении обязательна, потому что по этим данным формируются списки на вывозные рейсы. Работают горячие линии для туристов: Ростуризм: 8-800-200-34-11; МИД РФ: +7-495-695-45-45.

Напомним, накануне в Объединенных Арабских Эмиратах задержали Airbus А319 компании «Уральские авиалинии». Воздушное судно выполняло рейс из Красноярска в Дубай. В пункте назначения авиационные власти ОАЭ оставили его для проверки документов.

Также вчера «Уральские авиалинии» отменили полетную программу в Таиланд из городов России. Вылетов из Екатеринбурга, Иркутска, Владивостока не будет до 31 мая.

О приостановке зарубежных вылетов сообщила S7. Туроператоры сворачивают программы в Турцию, Египет и другие страны.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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