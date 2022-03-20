«Уральские авиалинии» отправят сотрудников в «вынужденный простой»

«Уральские авиалинии» отправляют своих сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, в вынужденный простой. Соответствующее распоряжение подписал гендиректор предприятия Сергей Скуратов. Это часть антикризисной программы по снижению издержек, связанных с геополитической ситуацией, закрытия неба над Европой для российских авиакомпаний и ограничения на использование лизинговых самолетов.

Напомним, ранее авиакомпания отменила перелёты в Азербайджан, Армению, Египет, Израиль, Казахстан, ОАЭ.

Неделю назад EASA внесло в список организаций с приостановленными сертификатами на продукцию, запчасти и приборы Аэрофлот, S7, Волга-Днепр, Уральские авиалинии и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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