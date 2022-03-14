Европа приостановила сертификаты предприятий гражданской авиации РФ

Вслед за санкциями ЕС против России в понедельник, 14 марта, Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) приостановило действие сертификатов российских предприятий гражданской авиации, – сообщает Интерфакс.

На сайте регулятора говорится: «EASA приняло решение приостановить действие всех выданных им сертификатов, в том числе сертификатов на продукцию, запчасти и приборы, а также сертификатов на тренировочные центры и авиатренажеры, если владелец сертификата находится или проживает в России или иным образом подпадает под санкции».

EASA внесло в список организаций с приостановленными сертификатами крупнейшие российские авиакомпании России, такие как: Аэрофлот, S7, Волга-Днепр, Уральские авиалинии и другие; предприятия сферы техобслуживания авиатехники: А-Техникс, S7 Инжениринг, Волга-Днепр техникс и другие.

Кроме того, в списке агентства представлены типы воздушных судов, сертификаты которых приостановлены, в их числе произведенные в России Superjet 100 и Ту-204.

Кёльн, Иван Бабурин

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