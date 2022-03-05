«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила об очередной отмене на международных направлениях. Рейсы в Египет до 13 марта будут только вывозными. После этого полетов не будет как минимум до 20 мая.

«С 5 по 13 марта 2022 рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. Исключение – иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания. С 14 марта полётная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

На рейсах «Уральских авиалиний» в Египет выполнялись программы нескольких российских туроператоров. С вопросами о возврате денег туристам, которые приобретали пакетные туры, нужно обращаться в офисы продаж.

Напомним, ранее перевозчик отменил рейсы в Таиланд, ОАЭ, Турцию, Армению, Азербайджан и Израиль.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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