«Уральские авиалинии» отменяют рейсы в Армению, Азербайджан и Израиль

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменили с сегодняшнего дня и до 26 марта включительно все рейсы из России в Армению Азербайджан и Израиль.

«В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания вынуждена отменить рейсы», – говорится в телеграме перевозчика.

Как ранее сегодня писал «Новый День», отменены также вылеты в ОАЭ, Таиланд, Египет, Турцию и по другим зарубежным направлениям. Оформить возврат денег сейчас можно, заполнив заявление в письменном виде. Отправить его нужно на адрес авиакомпании: 620025 г. Екатеринбург пер. Утренний 1Г. Также можно переоформить билет на даты до 30 мая. Для этого нужно обратиться в службу поддержки пассажиров. Но в связи с большим количеством обращений пассажиров просят отложить звонок, если вылет не ранее 8 марта.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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