Самолеты в Дели из Екатеринбурга будут летать трижды в неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» добавила в расписание еще один рейс в Дели – по воскресеньям. Первые самолеты отправятся уже 25 октября.

Как отметили в пресс-службе авиаперевозчика, теперь уральцы смогут летать в Индию три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Кроме того, введены дополнительные рейсы на праздничные даты: 31 декабря и 2 января.

Билеты уже есть на сайте авиакомпании – стоимость начинается от 32 693 рублей в один конец.

Как уже писал «Новый День», в конце 2025 года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии, а в январе 2026 года к работе приступил первый генеральный консул Республики Индия на Урале Дебабрата Чаттопадхьяй.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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